【KO足底痛】足底痛不一定是筋膜炎　長期側睡翹腳坐可致骶叢神經受損

▲ 中醫解構足底痛症成因及簡易自療法。

朝早起床落地一瞬間，萬箭穿…足既感覺，唔通係筋膜炎！？

足底筋膜炎典型症狀為：晨起著地足底針刺痛，行走數十分鐘後減輕，但久行又再加重，尤甚上落樓梯及下蹲時疼痛甚。

然而，足底痛的成因很多，除筋膜炎外，亦可因足跟滑囊炎、骨刺、韌帶撕裂、骨折脫位等局部病變所致。而臨床上還有一種很常見導致足跟痛的成因，亦是今日要講的主題：骶叢神經受損，骶叢神經的組成以坐骨神經為主，而坐骨神經則是由第四至第五節腰椎神經 (L4-L5)及第一至第三節 (S1-S3)骶骨神經組合而成的神經束。

很多人以為坐骨神經損傷就必然伴有腰臀痛的症狀，但臨床經驗發現第一骶椎神經受損者，可僅見足底痛而不伴有腰痛症狀，因此容易與足底筋膜炎混淆。

第一骶椎神經反射區位於足底範圍，各種因素（脊椎關節錯位、椎間盤突出、椎管狹窄、肌筋紊亂等）壓迫到第一骶叢神經均可引起相關區域的神經反應。

以下為足底筋膜炎和骶叢神經損傷的簡易分辨法。

足底筋膜炎

漸進式

久站久行、蹬足下蹲時痛增

局部按壓痛甚

骶叢神經損傷

突發性

下蹲或彎腰能即時緩解

局部按壓不痛

治病講求辨證施治，不能頭痛醫頭、腳痛醫腳。足跟痛患者假若經過理療、針刺、敷藥、復健等局部治療後痛症仍不減或反覆出現，則應進行腰骶部的相關檢查。

骶叢神經受損的成因

側睡

翹腳坐

老人骨退化

重複性工作勞損

運動創傷

簡易自療法

發作期：

1.下蹲

2.抱膝搖擺

緩解期：

1.勾腳拉腿式

2.跨腳抱膝式

3.嬰兒式

伸展運動能有助放鬆腰臀部肌肉，從而減輕腰骶椎對脊椎神經的壓迫以緩解局部的神經反應，但假若病情嚴重無法單靠伸展自療者，應盡早尋求專業治療。

▲ 註冊中醫師 陳洛

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標題經TOPick編輯修改，原題為「足底痛不一定是筋膜炎」