【靚太安樂窩】三兄弟夾40萬裝修30年殘舊公屋　間隔大改造讓父母住得舒適安享晚年

▲ 公屋大改造後變得寬敞，空間感大增。

為人子女希望父母能有舒適的居住環境享受退休樂趣。最近有三兄弟因殘舊家居為年長父母帶來不便，兄弟各人又欠缺私人空間，所以合共花約40萬將430呎自置單位大翻新。間隔大改造將「2房變3房」，客廳變得更光猛寬敞。

單位位於大埔太和邨一間430呎公屋單位，原本住有三兄弟連父母共五人。三兄弟中排行第二的妻子黃小姐接受TOPick訪問時表示，丈夫三兄弟與父母居於大埔太和邨近30年，直至她懷孕誕子，便與丈夫搬離太和邨，在錦上路置業。

單位居住多年以致日漸殘舊，而本身只有兩間睡房，加上兩老年紀漸長。因此黃小姐努力整合了不同意見為單位重新裝修設計，盡量配合兩老日常所需。

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客廳間隔大改造 長虹玻璃趟門解決光暗問題

裝修前單位只有兩房，地方所限各人欠缺空間，而客廳擺放了一張碌架床，上下層床加設布簾作遮蔽，雜物更未能妥善收藏。客廳放置一張餐枱後，也難以擺放大梳化和放置電視機。

經裝修後，客廳白色牆身配以淺色木紋地板等簡約設計為主，而最大改變就是由「2房變3房」。即使多了一間房間，客廳空間仍然寬敞，黃小姐更特別購入打開最長可達1.8米的伸縮餐枱，保留客飯廳的空間感之餘，亦可應付平日全家吃飯時的需要。

2房變3房 各自擁有自己的房間

房間「2房變3房」，由於奶奶物品較多， 所以增添油壓床、大衣櫃和窗台收納地櫃等增加收納空間。同時，更特意加設木紋條子吊櫃以便奶奶放置手作。大伯和叔仔房間裝修後分別擁有自己的房間，間隔一樣，同樣放置睡床、衣櫃和小床頭櫃。大伯的房間帶少許工業風格，牆色採用水泥灰色；而叔仔的房間則選用紫藍色牆身，各有特色。

廚房改為半開放式 保留鑽石型浴室

廚房裝修前雜物難於收藏，裝修後廚房改為半開放式，安裝上下兩組廚櫃，令雜物能妥善收納外，亦有更多空間處理食物。

浴室維持鑽石型間隔，黃小姐指曾考慮將浴室「拉直」，但最後決定在牆上加裝伸縮電視拉架，讓客廳和飯廳都可以看到電視，而客廳空間又不會減少。而浴室則度身訂造更多儲物櫃收納清潔用品，令整體變得乾淨企理。

工程詳情：

裝修需時：約4個月

總費用約39.3萬，包括：

訂造傢俬 約$15萬

泥水工程 約$6萬

鋁鋼及玻璃工程 約$4.5萬

水電工程 約$3.8萬

油漆 約$3.5萬

清拆工程 約$2.5萬

木器工程 約$1萬

雜項 約$3萬

資料提供：萬晉裝飾

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記者：張懿慧