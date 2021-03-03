  • 18°C
香港時間 : 2021303日 (週三) 16:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 吳孟達 5000元消費券 財政預算案2021 陀槍師姐2021 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【林鍾一戰】鍾培生周五開記招宣布開戰　林作表示已簽生死狀

娛樂 13:19 2021/03/03

分享：

熱門 吳孟達 5000元消費券 財政預算案2021 陀槍師姐2021 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

林作鍾培生周五開記招。

富三代鍾培生與林作之間的「林鍾一戰」，連日展開了N場口水戰，網民都好奇究竟二人是否打得成，今日鍾培生終向傳媒發出通告，將於周五跟林作正式簽約，並交代上擂台的正式開賽日期和細節。

3月5日舉行的記者會，聲稱公布近年全港最大型拳賽進度及細節，賽事應取名為《No bullshit. Let’s go.》

林作一早已備戰。（東星圖片）

【林作打拳】林作靠朋友資助逾10萬元學拳費　鍾培生提醒對手：搵輪椅Sponsor

林作和富三代鍾培生自半個月前公開互相挑戰，這場「百萬擂台戰」只聞樓梯響，昨夜鍾培生便拍片鬧林作，林作即留言：「唔打我切！」

二人終於落實出賽，林作已在社交平台發放簽約照，並指一定要作戰到底，留言：「林作，真男人。約已簽，大家睇死我？我就打俾你睇」

    點擊圖片放大
    +5
    +4

鍾培生亦透過公關公司向傳媒發出通告，指經過多番交流後，鍾培生與林作將上擂台一戰，並於本月5日於淺水灣舉行記者會，屆時會公布拳賽進度及合約細節，鍾培生和林作會發言並接受傳媒圍訪。

林作向傳媒表示，幾日前已簽合約，到時會交代詳情，但他透露條款中有寫『打死』字眼，他也做好準備。

同場加映：何泳芍訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【林鍾一戰】鍾培生解釋邀約打擂台原因　林作再口出狂言：輕鬆打殘你【有片】
11:01 2021/03/01
【林鍾一戰】鍾培生解釋邀約打擂台原因　林作再口出狂言：輕鬆打殘你【有片】
林作打拳︱拜師學拳迎戰鍾培生　林作：我背負住香港幾百萬人希望　
15:54 2021/02/23
林作打拳︱拜師學拳迎戰鍾培生　林作：我背負住香港幾百萬人希望　
【林作打拳】林作靠朋友資助逾10萬元學拳費　鍾培生提醒對手：搵輪椅Sponsor
12:30 2021/02/24
【林作打拳】林作靠朋友資助逾10萬元學拳費　鍾培生提醒對手：搵輪椅Sponsor
林作 娛樂人物職業 網絡熱話 電競 運動

最高瀏覽

5歲女童疑被虐致死　控方：父將女兒頭部撞天花板10多次
10:54 2018/01/09
5歲女童疑被虐致死　控方：父將女兒頭部撞天花板10多次
【醫生教授】不愛讀書的男拔生　肝臟權威黎青龍最愛Pokémon GO順從父行醫半世紀
16:19 2019/12/24
【醫生教授】不愛讀書的男拔生　肝臟權威黎青龍最愛Pokémon GO順從父行醫半世紀
【移民英國】地勤被炒與丈夫賣樓移民英國　太太：老公話過到去至算
10:50 2021/02/28
【移民英國】地勤被炒與丈夫賣樓移民英國　太太：老公話過到去至算