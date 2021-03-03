【林鍾一戰】鍾培生周五開記招宣布開戰　林作表示已簽生死狀

▲ 林作鍾培生周五開記招。

富三代鍾培生與林作之間的「林鍾一戰」，連日展開了N場口水戰，網民都好奇究竟二人是否打得成，今日鍾培生終向傳媒發出通告，將於周五跟林作正式簽約，並交代上擂台的正式開賽日期和細節。

3月5日舉行的記者會，聲稱公布近年全港最大型拳賽進度及細節，賽事應取名為《No bullshit. Let’s go.》

▲ 林作一早已備戰。（東星圖片）

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林作和富三代鍾培生自半個月前公開互相挑戰，這場「百萬擂台戰」只聞樓梯響，昨夜鍾培生便拍片鬧林作，林作即留言：「唔打我切！」

二人終於落實出賽，林作已在社交平台發放簽約照，並指一定要作戰到底，留言：「林作，真男人。約已簽，大家睇死我？我就打俾你睇」

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鍾培生亦透過公關公司向傳媒發出通告，指經過多番交流後，鍾培生與林作將上擂台一戰，並於本月5日於淺水灣舉行記者會，屆時會公布拳賽進度及合約細節，鍾培生和林作會發言並接受傳媒圍訪。

林作向傳媒表示，幾日前已簽合約，到時會交代詳情，但他透露條款中有寫『打死』字眼，他也做好準備。

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