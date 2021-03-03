【虐殺女童】5歲女童涉被父親及繼母謀殺開審　庭上披露女童傷勢達130處

▲ 5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死，女童的父親及繼母被控謀殺罪。

5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死，女童的父親及繼母被控謀殺罪，今（3日）於高等法院開審，兩人承認誤殺罪不獲控方接納。女童的繼外婆亦涉虐待女童及其8歲兄長，被控殘暴對待及忽略兒童等4罪，3人一同受審。控方今於開案陳詞中透露女童死前一天仍遭父母跟她玩懲罰遊戲「飛高高」和「扮超人」，父親會抓住小朋友的腋下，將她拋高至碰到天花，並發出碰撞聲。女童的驗屍報告則反映，其身上共有逾130處傷口，兄長身上同樣有逾130處傷口。

5歲女童被殺父親及繼母否認謀殺，控方指女童及兄長只准同睡一睡袋及吃剩菜，即看：【下一頁】

涉案父親（29歲）及繼母（30歲）同被控1項謀殺罪，控罪指兩人於2018年1月6日在香港，謀殺5歲女童Z。而涉案繼外婆（57歲）則被控4項殘暴對待兒童罪，控罪指她於2017年8月10日至2018年1月6日期間，在寓所內，身為滿16歲而對1名不足16歲的兒童，即Z及其7歲兄長X負有管養及照顧責任的人，故意虐待及忽略兩人，其方式相當可能導致他受到不必要的苦楚或健康損害。

法官就本案頒下匿名令及限制報道，不能披露涉案被告、事主及證人資料及相片，包括住址及所就讀學校等，違令或涉藐視法庭。控方今於開案陳詞中指出，女童Z於2018年1月6日被送院時已失去生命跡象。

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案中證據顯示，女童的父親及繼母會跟女童玩懲罰遊戲「飛高高」和「扮超人」。控方指出，遊戲的名稱聽起來很有趣，但事實上卻是非常恐怖。所謂「飛高高」是指父親會抓住小朋友的腋下，將小朋友拋高至碰到天花，而且會發出碰撞聲，父親會不斷重複此動作，而繼母則會在旁指示及鼓勵，指示父親需將小朋友拋至碰到天花。

至於「扮超人」，則是指父親及繼母兩人分別抓住小朋友向兩邊搖晃，一旦兩人放手，小朋友就會被拋出，雖然兩人沒有鬆手，但小朋友都會尖叫和大哭。

控方指出，女童兄長X曾經向警方表示，父母會一直虐待他們直至滿意為止，而X亦曾目睹父母強逼Z玩「扮超人」，Z不斷表示很害怕，更全身發抖。X憶述Z死前一天亦有玩過上述遊戲，但根據醫生的證供，Z當時身體已極度虛弱，X認為妹妹當時看來並不開心，反而一直尖叫和大哭。

控方又指，父親和繼母兩人早前已承認殘暴對待兒童罪，即於2017年8月10至2018年1月6日期間，故意襲擊、虐待和忽略X和Z兩兄妹。兩人現時被控1項謀殺罪，他們曾經表示願意承認誤殺罪，但不獲控方接納。

至於兩兄妹的繼外婆，則被控殘暴對待兒童罪及忽略兒童等4項控罪，控罪基礎是她亦有份虐打X和Z，而且沒有阻止父親及繼母虐待兩人，亦沒有向兩人提供生活必須品。

▲ 女童的父親及繼母被控謀殺罪，今（3日）於高等法院開審。（經濟日報資料圖片）

涉案父親早年與X和Z的生母結婚，並先後誕下兩人，惟夫婦二人於2015年離婚，父親其後於2016年9月再婚，此後，父親、繼母、X、Z、繼母與前夫所生的女兒Y、祖母及2名叔叔共8人便同住於1個單位，期間父親及繼母不時會體罰X及Z兩兄妹，例如以藤條及衣架虐打兩人，但祖母及叔叔均會出手阻止。其中有1次，在2016年底，當時X僅7歲，叔叔在家中聽到X的呼叫，並發現父親正掌摑X的臉頰，並使X的咀巴流血，叔叔與祖母遂阻止父親的行為。

根據X的說法，當他們仍然與祖母及叔叔同住時，兄妹二人均感到開心和安全，但好景不常，兄妹二人於2017年8月10日起隨父親及繼母搬到與繼外婆同住，自此，父親便不容許兩兄妹的生母及祖母探望兩人。

5個月後的案發當天，父親報警，救護員到達Z寓所時，發現Z身穿尿片躺在客廳，而且已失去意識和呼吸等，Z送院後被證實死亡。Z的驗屍報告指出，其身上有逾130處傷口，而X亦同樣被送院檢查，他的身上同樣有逾130處傷口，而且營養不良。

另外，控方指父親繼母及繼外婆以兄妹頑皮合理化施虐行為，即看：【下一頁】

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記者：楊詠渝