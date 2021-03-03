【好好拍電影】發哥領山友看許鞍華紀錄片　周潤發以行動支持香港電影

▲ 發哥周潤發日前到高先電影院看《好好拍電影》，並與電影導演文念中合照。

今年2月，高先電影院（Golden Scene Cinema）在堅尼地城開幕，吸引不少圈中人前往看戲。發哥周潤發昨日（3月2日）帶領跑山隊員鮑起靜、方平、周家怡、莫可欣等一起到高先電影院觀賞有關許鞍華導演的紀錄片《好好拍電影》，力撐香港電影。

《好好拍電影》的導演文念中當日亦有在場，「野生捕獲」發哥當然有一起合照。

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成功「野生捕獲」周潤發的文念中導演，事後亦於個人社交平台貼出貼出與發哥的合照，並寫道：

謝謝發哥今天早上帶領跑步團友一起來支持《好好拍電影》優先埸，和高登先電影院新張誌慶，

觀影過程非常興奮笑得慶高彩烈，其中有一幕笑到人仰馬翻還大叫了出來說：

哎呀！那個演員這樣就給導演壓死了...........到底是那一幕那一個演員 ? 不能劇透請大家親自入場自己找答案。

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▲ （梁樂欣 攝）

《好好拍電影》是著名美術指導文念中首次執導作品，他花了3年時間追訪許鞍華，誠實地展示這位年過70歲的殿堂級女導演在片場內外的不同面貌。

電影由許鞍華讀書年代講到今年73歲的她獲威尼斯影展頒發金獅終身成就獎，這也是獲此殊榮的首位華人女導演。

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