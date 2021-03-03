【疫苗死亡】「三高」長者因死亡事件臨時煞停接種決定　有退休人士無懼副作用到場打針

▲ 佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心。（黃傑偉攝）

衞生署昨日（2日）接獲一名63歲男子上周五（2月26日）於佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心接種新冠疫苗，2日後出現急性呼吸困難自行前往伊利沙伯醫院求診後證實死亡。有患「三高」的退休人士坦言，得悉事件後對科興疫苗失去信心，即時煞停預約接種：亦有人對國產疫苗有信心，認為不能擔心太多，「就算搭車也會遇到交通意外，唔通唔搭車咩」。

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退休人士郭先生原本準備網上預約接種科興疫苗，昨日（2日）從新聞得知有接種者去世感到十分擔心，於是今早（3日）到場視察接種情況，他坦言，自己只有三高問題，已即時煞停接種決定，更提醒一名患有支氣管長期病患朋友有關消息，對方亦決定煞停接種決定。他又指，自己已對科興疫苗失去信心，會等待復必泰疫苗開始接種後沒有接種者出現不良反應，自己才會去接種。

另一名退休人士李先生則對科興國產疫苗有信心，相信自己選擇正確，亦對復必泰疫苗感興趣，倘若可以接種兩款疫苗亦會前往接種。他明言，不擔心疫苗產生副作用，認為不能擔心太多，

因為就算搭車也會遇到交通意外，唔通唔搭車咩，為已為人要負責任，疫苗可抗疫應該要接種。

退休人士黃先生稱，自己曾接種流感疫苗沒有不良反應，相信科興疫苗亦不會有問題，因為兩種疫苗都是來自國內，所以對國產疫苗有信心，自己不會考慮其他國家疫苗。任職文職人員的張先生則認為，接種後死亡個案只屬個別事件，對疫苗接種感到十分高興，認為疫情比副作用可怕，所以自己決定接種。

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記者：黃傑偉