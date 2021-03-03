《街角再遇Bob》人貓共度最後聖誕節 貓喵回彩虹橋成遺作
改編自暢銷小說的新片《街角再遇Bob》（A Gift From Bob），是2017年上映的《遇見街貓Bob》（A Street Cat Named Bob）的續集。
電影監製亞當羅爾斯頓 （Adam Rolston）在拍《遇見街貓Bob》時，已把原著書本系列的頭兩部作品《遇見街貓Bob》和《The World According to Bob》的內容整合改編拍攝，他更監製了以讀本《My Name Is Bob》和《Bob To The Rescue》改編的幼童電視動畫系列。
唯一還未碰過就是系列的第三部故事《A Gift From Bob》，講述肥波和占士成名前共度的最後一個聖誕節，由此以此書拍成《街角再遇Bob》。
兩位主角了——占士和肥波當然可少。上集飾演主人翁占士 （James Bowen）就是有份參演安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）執導的《非凡生命歷》（Unbroken）的英國演員路克徹特維（Luke Treadaway）。
他一聽到有續集的拍攝計劃就馬上肯首再次演繹占士這角色；導演查爾斯亦銳意要找原班人馬再度參與續集的計劃。
那麼可愛的肥貓肥波呢？相距上集電影的拍攝已有一段時間，肥波隨年漸長連脾氣也多些，但經獸醫仔細檢查後覺得他絕對Top Fit可拍戲。而上集有份「幫手」的貓替身們亦連同上集參與拍攝的訓練員Jill Clark「載譽歸來」，繼續與肥波合作拍電影。
由籌備、前期製作到正式拍攝的推進也很快，2019年9月在特威肯漢片廠（Twickenham Stduios）開始前期製作，11月正式開鏡至12月6日煞科。
但不幸地，肥波在2020年6月因交通事故不幸離世回去彩虹橋，此電影就留下了牠的遺作，所以肥波的粉絲亦只能在大銀幕懷念牠了。
撰文 : TOPick柴犬出動