《街角再遇Bob》人貓共度最後聖誕節　貓喵回彩虹橋成遺作

▲ 《街角再遇Bob》

改編自暢銷小說的新片《街角再遇Bob》(A Gift From Bob),是2017年上映的《遇見街貓Bob》(A Street Cat Named Bob)的續集。

電影監製亞當羅爾斯頓 (Adam Rolston)在拍《遇見街貓Bob》時,已把原著書本系列的頭兩部作品《遇見街貓Bob》和《The World According to Bob》的內容整合改編拍攝,他更監製了以讀本《My Name Is Bob》和《Bob To The Rescue》改編的幼童電視動畫系列。

唯一還未碰過就是系列的第三部故事《A Gift From Bob》,講述肥波和占士成名前共度的最後一個聖誕節,由此以此書拍成《街角再遇Bob》。

兩位主角了——占士和肥波當然可少。上集飾演主人翁占士 (James Bowen)就是有份參演安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)執導的《非凡生命歷》(Unbroken)的英國演員路克徹特維(Luke Treadaway)。

他一聽到有續集的拍攝計劃就馬上肯首再次演繹占士這角色;導演查爾斯亦銳意要找原班人馬再度參與續集的計劃。

那麼可愛的肥貓肥波呢?相距上集電影的拍攝已有一段時間,肥波隨年漸長連脾氣也多些,但經獸醫仔細檢查後覺得他絕對Top Fit可拍戲。而上集有份「幫手」的貓替身們亦連同上集參與拍攝的訓練員Jill Clark「載譽歸來」,繼續與肥波合作拍電影。

由籌備、前期製作到正式拍攝的推進也很快,2019年9月在特威肯漢片廠(Twickenham Stduios)開始前期製作,11月正式開鏡至12月6日煞科。

但不幸地,肥波在2020年6月因交通事故不幸離世回去彩虹橋,此電影就留下了牠的遺作,所以肥波的粉絲亦只能在大銀幕懷念牠了。