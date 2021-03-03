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【媽媽心聲】無懼公開產後1周鬆弛肚皮　台女星勉勵媽媽︰讓身體恢復變成2.0

育兒經 14:24 2021/03/03

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台灣女星謝怡芬（Janet）在上月生下小兒子，她大方公開自己產後1周的鬆弛肚皮。

媽媽產後忙於湊BB，同時要面對身型的變化，心情容易低落。41歲的台灣女星謝怡芬（Janet）在上月生下小兒子，她昨日（2日）大方公開自己產後1周的鬆弛肚皮，並勉勵媽媽不要對自己太嚴格，待恢復後「讓身體變成2.0新版本」，獲一眾網民大讚她真實又貼地。

產後肚皮鬆弛如懷孕

謝怡芬（Janet）與丈夫吳宇衛於2015年結婚，並於2017年10月誕下大仔Egan，現時已3歲多，細仔Dylan剛於上月22日出生，組成一家四口幸福家庭。Janet昨日在facebook分享產後心聲，並上載多張生Egan和Dylan時的產前產後對比圖，可看她產後一周的鬆弛肚皮 。她分享︰

Egan最近指我肚子，然後問我︰「還有另外一個寶寶？」（不知道要笑還是哭）

Janet生大仔Egan（左）和細仔Dylan（右）時的產後對比圖。（謝怡芬fb圖片）

她有感媽媽們花40周來製造一個BB，過程中覺得好幸福，甚至自覺好性感，而且肚子很好摸。可是當BB出生後，才驚覺自己的身材一點也不性感，因為︰ 

有鬆鬆下垂的一坨一坨，有皺紋，有好多新的妊娠紋，有不該飛來飛去的肉……

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勉勵媽媽讓身體變2.0

Janet形容產後的身材仍像懷孕，屁股變大像多了兩個，胸部豐滿了。對比3年多前生下大仔後，她這次的肚皮更顯鬆垮，笑言「比較多Dylan忘記帶走的『行李』」。即使面對身材走樣，但她不得不提醒自己及一眾媽媽︰

我們花了快10個月的時間創造新生命，所以不要對自己太嚴格。

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女人生完孩子也要對自己好一點，Janet稱媽媽需要時間治癒及恢復，令身型再次變得緊實，積極表示「讓身體變成2.0新版本」。她亦提醒男士們，要鼓勵太太、孩子的媽媽。

引發網民共鳴︰非常真實

媽媽網民留言表示很有同感，認為Janet的分享非常真實，留言「媽媽真的太偉大了」、「媽咪辛苦了」、「那個垂垂的小肚肚好熟悉」、「佩服妳的勇氣，把產後的模樣真實的呈現，常常自己都面對不了」、「我們的偉大和價值不是被我們的身材定義的」。

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責任編輯：王明芳

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