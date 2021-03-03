  • 18°C
香港時間 : 2021303日 (週三) 17:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 吳孟達 5000元消費券 財政預算案2021 陀槍師姐2021 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【觸電意外】獨居女教師觸電身亡陳屍床上3日　疑沖涼後手濕玩充電中iPad所致

健康 16:30 2021/03/03

分享：

熱門 吳孟達 5000元消費券 財政預算案2021 陀槍師姐2021 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

女子疑沖涼後手濕玩充電中iPad導致觸電身亡。

泰國一名女教師疑因洗澡後，在手濕的情況下於床上使用充電中的iPad，導致觸電身亡。

綜合當地媒體報道，死者為48歲英文女教師，已離婚多年，與2隻狗一起住在武里南府一間屋。由於女教師連日未有到校上課，打電話亦無人接聽，於是校方趕緊聯絡家屬。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

家屬接獲通知後到女教師住處查看，發現最外面的木門並未上鎖，但內裏的門有鎖，最後破門而入，並聞到一股腐臭味，於是報警。

警方趕到後在卧室發現一名女子陳屍在床上，死者身穿短袖條紋襯衫和黑色短褲，房間瀰漫著屍臭味。警方在死者左膝旁邊發現了一部手機，右手臂有燒傷痕跡，旁邊有插著充電器和充電線的iPad，腳下還有一條用過的浴巾。

警方經初步調查，指未發現任何受襲擊現象。推測死者或是洗澡後在床上用電話和平板電腦，不幸因觸碰充電中的iPad，觸電身亡。由於她最後一次與家屬聯絡是在2月26日，屍體被發現是在3月1日，因此推測死亡已有3天。

同場加映：7歲女童插拖板突漏電爆炸　手指燒黑手掌起水泡險送命

菲律賓一名媽媽發文分享其7歲女兒插拖板時突然漏電爆炸，手指被燒黑，手掌起水泡。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 家居意外 燒傷

最高瀏覽

5歲女童疑被虐致死　控方：父將女兒頭部撞天花板10多次
10:54 2018/01/09
5歲女童疑被虐致死　控方：父將女兒頭部撞天花板10多次
【醫生教授】不愛讀書的男拔生　肝臟權威黎青龍最愛Pokémon GO順從父行醫半世紀
16:19 2019/12/24
【醫生教授】不愛讀書的男拔生　肝臟權威黎青龍最愛Pokémon GO順從父行醫半世紀
【移民英國】地勤被炒與丈夫賣樓移民英國　太太：老公話過到去至算
10:50 2021/02/28
【移民英國】地勤被炒與丈夫賣樓移民英國　太太：老公話過到去至算