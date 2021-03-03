【觸電意外】獨居女教師觸電身亡陳屍床上3日　疑沖涼後手濕玩充電中iPad所致

▲ 女子疑沖涼後手濕玩充電中iPad導致觸電身亡。

泰國一名女教師疑因洗澡後，在手濕的情況下於床上使用充電中的iPad，導致觸電身亡。

綜合當地媒體報道，死者為48歲英文女教師，已離婚多年，與2隻狗一起住在武里南府一間屋。由於女教師連日未有到校上課，打電話亦無人接聽，於是校方趕緊聯絡家屬。

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家屬接獲通知後到女教師住處查看，發現最外面的木門並未上鎖，但內裏的門有鎖，最後破門而入，並聞到一股腐臭味，於是報警。

警方趕到後在卧室發現一名女子陳屍在床上，死者身穿短袖條紋襯衫和黑色短褲，房間瀰漫著屍臭味。警方在死者左膝旁邊發現了一部手機，右手臂有燒傷痕跡，旁邊有插著充電器和充電線的iPad，腳下還有一條用過的浴巾。

警方經初步調查，指未發現任何受襲擊現象。推測死者或是洗澡後在床上用電話和平板電腦，不幸因觸碰充電中的iPad，觸電身亡。由於她最後一次與家屬聯絡是在2月26日，屍體被發現是在3月1日，因此推測死亡已有3天。

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責任編輯：羅嘉欣