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【新冠肺炎】今日新增14宗確診個案　當中8宗涉感染源頭不明

社會 14:04 2021/03/03

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衞生署和醫管局今日不設疫情記者會。（資料圖片）

新冠肺炎疫情未見回穩，衞生防護中心公布，今日（3日）新增15宗新增確診個案，患者年齡13至67歲，至今本港個案累計11,047宗。新增個案當中，8宗是本地源頭不明個案，其餘6宗與早前個案相關。

新增8宗為源頭不明本地個案情況如下：

  • 一名23歲女病人（個案編號：11035）。她未出現病徵，2月28日到社區檢測中心接受檢測，其後確診。病人為雲咸街15至17號威信大廈「Pherform」的市場策劃員工，最後上班日期為2月26日 。
  • 一名53歲女病人（個案編號：11036）。她未出現病徵，2月28日到社區檢測中心接受檢測，其後確診。病人為荃灣川龍街大良鴻輝記洗碗工人，最後上班日期為3月1日。
  • 一名34歲男病人（個案編號：11038）。他未出現病徵，2月28日到社區檢測中心接受檢測，其後確診。病人為跑馬地祟恩老人院負責人，一直在家工作。
  • 一名34歲男病人（個案編號：11039），他於2月24日出現咳嗽。他3月1日的樣本檢測結果呈陽性。病人為影印機銷售員，最後上班日期為2月24日。
  • 一名67歲女病人（個案編號：11040），她於3月1日出現咳嗽和發燒，同日到播道醫院求診，樣本檢測結果呈陽性。病人為家庭主婦。
  • 一名47歲女病人（個案編號：11041），她於2月28日出現流鼻水，她3月1日的樣本檢測結果呈陽性。病人為家庭主婦。
  • 一名69歲男病人（個案編號：11044），他於2月27日出現頭痛。他3月1日的樣本檢測結果呈陽性。病人為退休人士。
  • 一名53歲女病人（個案編號：11047），她於2月22日出現咳嗽和喉嚨痛。她3月1日的樣本檢測結果呈陽性。病人於鰂魚涌嘉里中心工作，擔任秘書，最後上班日期為3月2日。

餘下6宗個案屬與早前個案相關，包括一名13歲男童，最後上學日子已是12月，於檢疫中心送院。而於昨日初步確診的神州集運35歲男送貨員，至今日仍未確診，有關檢測結果仍待定。

南韓出現3宗接種阿斯利康新冠疫苗後，現嚴重不良反應的個案，其中一名50多歲男子死亡。詳情即看：【下一頁】

衞生署昨日（2日）接獲一名63歲男子上周五（2月26日）於佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心接種新冠疫苗，2日後出現急性呼吸困難自行前往伊利沙伯醫院求診後證實死亡。詳情即看：【下一頁】

衞生署表示，一般而言，新冠疫苗常見的副作用通常輕微及暫時性，部分人士亦可能出現較嚴重，但一般有異常反應較罕見。衞生署提醒，打針後現3種情況須求醫，詳情即看：【下一頁】

優先接種新冠疫苗5個組別：

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記者：陳子謙

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