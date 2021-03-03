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【消費獎賞】旅發局將推「賞你住」＋「賞你遊2.0」計劃　名額共4萬個

社會 16:01 2021/03/03

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不少市民在疫情下選擇到酒店「Staycation（住宿度假）」。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎令港人未能外遊，本地遊盛行，不少市民亦選擇到酒店「Staycation（住宿度假）」。旅發局今日（3日）宣布，當本港疫情穩定時，將推出全新「賞你住」活動，並會加碼推出第二輪「賞你遊香港」，市民在本地消費滿800元，可換取500元酒店住宿餐飲折扣，或免費參與一次本地遊旅行團，兩個活動名額共4萬個，料未來數星期可推出。

旅發局今日（3日）公布2021/22年度工作計劃，總幹事程鼎一表示，去年推出的「賞你遊香港」活動非常受歡迎，一萬個名額在一周內已滿，第二輪名額會增加一倍至2萬個；而「賞你住」則同樣提供2萬個名額。

他透露，現時已分別有約140間酒店及逾200間旅行社報名參與活動，局方正進行甄選工作及與業界商討，相信在活動正式開展時，料可涵蓋逾100間酒店，包括5星級酒店，而旅行社提供的本地團行程亦會比上一輪計劃多。

程鼎一指，預期兩項活動的成本約2,000萬元，強調活動是希望提供市民多一個選擇，鼓勵在港旅遊及體驗本地酒店服務，並非津貼酒店營運。被問及活動推出的時間表，程鼎一說，仍需視乎本港疫情及港府防疫措施發展而定，若疫情持續穩定，料未來數星期可推出。

此外，對於新一份《財政預算案》建議向每名18歲或以上市民派發5,000元電子消費劵，程鼎一說，旅發局正了解有關措施的細節，會研究會否推出活動配合，例如市民用消費券後可以憑收據，換取一些旅遊相關的回饋禮品。

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記者：陳曉瑩

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