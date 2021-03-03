【虐殺女童】5歲女童被殺父親及繼母否認謀殺　控方指女童及兄長只准同睡一睡袋及吃剩菜

▲ 5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死，女童的父親及繼母否認謀今（3日）於高等法院開審。

5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死，女童的父親及繼母否認謀殺罪，案件今（3日）於高等法院開審，女童的繼外婆亦涉虐待女童及其8歲兄長一同受審。控方於開案陳詞中指，兩兄妹在嚴寒下只准在客廳同睡1個睡袋，而且不准與父母及繼母女兒同枱吃飯，只可吃3人遺下的剩菜，兄長不時會遭父親以剪刀刺向身體及被打，每次被打30至50下，直至父親滿意才停手。

5歲女童涉被父親及繼母謀殺開審，庭上披露女童傷勢達130處，即看:【下一頁】

控方今於開案陳詞中續指，女童Z的8歲兄長X曾向警方供稱，他搬往與繼外婆同住前，感到安全和健康，當時他的體重和校內表現亦正常。而女童Z自3歲開始已毋須使用尿片，但她於2018年1月6日去世當天，卻被發現身穿尿片，事實上，她本來可以正常處理日常衛生、可正常步行，學習能力亦正常。

控方續指，X和Z兩兄妹遷出祖母寓所後，不斷遭父親和繼母以藤條和拖鞋虐打，而父親更會拳打X全身，亦曾以剪刀刺向X的身體，兩兄妹有時會遭綁起一整晚，或被要求長時間跪在地上。兩兄妹亦沒有獲提供足夠的食物，有時更長達數天均沒有食物，他們亦不獲准與父親、繼母和繼母與前夫所生的女兒Y同枱吃飯，只可吃3人餘下的剩菜。

控方指，兩兄妹晚上睡覺時，只可兩人共用一個被袋，睡在客廳的地板上，即使在嚴寒天氣下亦然，有時甚至連睡袋都欠奉，兩人需睡在地板上，或根本不准睡覺。

控方指，即使X和Z的傷勢嚴重，父母亦沒有帶他們求醫，Z死前一天仍被逼玩「飛高高」和「扮超人」，事實上當時她已極度虛弱。X曾向警方指出，父親每次會打他30至50下，直至他滿意為止。

▲ 5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死，女童的父親及繼母否認謀今（3日）於高等法院開審。（經濟日報資料圖片）

至於繼外婆，控方指她間中會代為看管X和Z兩兄妹，因此她必然清楚知道兩人遭父母虐打，亦必然知道兩人需尋求協助，但她卻沒有阻止這些虐待行為，亦沒有向兩兄妹提供食物，沒有讓他們睡在床上，而且她本身亦有份虐打兩兄妹。

控方續指，在涉案的5個月內，父母除了會虐待兩兄妹，亦會避免外人看見兩兄妹的傷勢，例如不時會為兩人請假不上學，而且不斷說謊掩飾事件。兩兄妹外出時亦需配戴口罩，以遮蓋面上的傷勢。父親於Z死後，只承認曾以藤條虐打Z，而繼母則將責任推到父親身上，指所有傷勢均由父親造成。

涉案父親（29歲）及繼母（30歲）同被控1項謀殺罪，控罪指兩人於2018年1月6日在香港，謀殺5歲女童Z。而涉案繼外婆（57歲）則被控4項殘暴對待兒童罪，控罪指她於2017年8月10日至2018年1月6日期間，在寓所內，身為滿16歲而對1名不足16歲的兒童，即Z及其7歲兄長X負有管養及照顧責任的人，故意虐待及忽略兩人，其方式相當可能導致他受到不必要的苦楚或健康損害。

法官就本案頒下匿名令及限制報道，不能披露涉案被告、事主及證人資料及相片，包括住址及所就讀學校等，違令或涉藐視法庭。

聆訊下午續。

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記者：楊詠渝