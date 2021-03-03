【穿搭日常】UNIQLO推+J 2021春夏系列　極簡美學呈現春日輕盈活力感

▲ UNIQLO+J 2021 年春夏系列。(圖片由UNIQLO提供)

UNIQLO宣布+J 2021春夏系列將於3月19日在UNIQLO指定門店及網絡旗艦店發售。繼上季載譽歸來，UNIQLO與傳奇設計師Jil Sander再度合作，把她經典的現代風格融入獨特系列中。

點擊大圖了解更多：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

系列著重靈活性的層次結構，結合貼心的設計和剪裁，令日常基本單品更富實用功能性，並為戶外穿搭添上光芒。採用多種天然纖維和舒適的混紡面料，帶來予人穿著更輕鬆自在的款式，輕易穿出時尚的質感。配色選擇從北極光的光芒至夏季夜空的靛藍，並選上象牙色、焦糖色、灰色和卡其色，構成鮮明的對比色調。

系列概覽

輕巧的絲質混紡是今季女裝商品的重點。從5分袖圖案連身裙、寬擺裙到精緻的夏季連帽外套均齊備。採用光滑的SUPIMA COTTON精製而成的7分蝙蝠袖恤衫，穿出型格的立體感。SUPIMA COTTON寬鬆圓領T恤散發柔和SUPIMA COTTON光澤，展現優雅的美態。經典的赤身紅邊牛仔褲則讓男女均可以直腳剪裁穿出型格造格。

更多+J系列可參閲 UNIQLO官方網頁【按此】

同場加映：彩虹親子早晨全餐食譜【下一頁】

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：張懿慧