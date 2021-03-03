【主播爸媽】當全職媽媽陪愛兒跨越升小難關　被裁有線主播劉紫鳳︰總會有出路

▲ 前有線主播劉紫鳳被裁員後專心做全職媽媽，陪伴兒子成長，並慢慢摸索自己的新發展。

2020年12月1日，有線電視新聞部裁減40人，接「大信封」的大多是資深員工，包括任職15年的主播劉紫鳳（Kenix）。她執拾細軟，帶著失望及不甘的心情回家，告訴6歲兒子潘靖然︰「媽媽不能再做自己喜歡的工作了。」紫鳳首當起全職媽媽，陪伴升小兒子適應新階段，相信自己也能面對新挑戰，「我信總有路行。」

遺憾未能向觀眾說聲「有緣再會」

被裁減之一的主播劉紫鳳，想不到連一句「各位觀眾，有緣再會」也沒機會說出。她惟有收拾心情，視之為契機讓她走出舒適圈，轉個方式再與大家見面。

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獲兒子安慰重新振作

沉澱過後，劉紫鳳首次接受訪問剖白有線後生活。浸會大學新聞系廣播新聞畢業的她，第一份工就加入有線新聞做主播，一做15年。38歲才接過「大信封」，她頓感不知所措，很痛心，亦不甘心。她當晚帶著幾箱衣服回家，兒子靖然開門見狀感到奇怪，紫鳳向他坦白相告︰

媽媽不能再做自己喜歡的工作了，因為公司裁減很多人，媽媽是其中一個，所以媽媽以後不用再返工了。

想不到靖然好懂事，攬一攬安慰媽媽︰「你之後會怎樣？」媽媽保持微笑稱，會將全部時間陪伴他，「不過以後要靠爸爸賺錢養我們二人了，你不能大花筒。」

▲ 靖然好懂事，反過來安慰媽媽要振作。（受訪者提供相片）

丈夫潘蔚林成經濟支柱

紫鳳的丈夫是42歲無綫新聞主播潘蔚林，有「颱風之子」之稱，如今成為家庭經濟支柱，在新聞界風雨飄搖之時，他須站穩陣腳。兒子也曾表示擔心爸爸會一同失業，讓紫鳳驚覺年僅6歲的兒子會為此憂慮，還會反過來關心他們。

頭幾日我心情當然不佳，他有時見我嘆氣，就會問︰『媽媽，你不開心？是否因為你不能上班？』原來他很懂事，有一顆關懷的心。

一直以來，辭職轉做全職媽媽的念頭，經常在她腦海中出現，因主播工作是輪班制，新聞的黃金時間也在晚上，故她有8、9成時間返夜更，下午2、3時開工，晚上11、12時才收工。兒子到睡覺也等不到媽媽回家，便經常致電她︰「媽媽幾時返？我想你氹我睡覺，陪我講故事。」

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在職爸媽少陪兒子感內疚

奈何爸爸潘蔚林也是輪班制，平日的湊仔工作由紫鳳的媽媽幫手，沒有請工人，兩夫妻只能盡量每周夾一個假日帶兒子出去玩。兒子掛念爸媽的程度，會讓他睡不好，他常於凌晨1、2時突然扎醒，出客廳尋找剛下班的爸媽傾偈，索個擁抱，令紫鳳感到很內疚。

他需要我陪伴時，我都上班去，但我不是返朝九晚五，放工可以一起食飯、跟功課……他很喜歡跟我們傾偈，是我一直不捨得離開這個崗位，能夠做一份自己喜歡的工作是很難得，但現在終機會讓我嘗試做全職媽媽。

▲ 潘蔚林鏡頭下的老婆，影相技巧不錯。（受訪者提供相片）

全職媽媽24小時工作

本學期升上傳統學校小一的靖然，在疫情期間大部分時間上Zoom網課，加上程度較深，在適應上面對頗大困難。紫鳳認為，此時轉做全職媽媽是一個好時機，兒子現階段很需要她陪讀，跟足功課，「他10歲時我才做全職媽媽，就沒有意思了。」

紫鳳笑言全職媽媽是24小時工作，非常忙碌。兒子的網課時間長達4.5小時，她要觀察兒子上網課、晚上跟功課、準備教材、講故事，還要照顧家人起居飲食，令她難以聚精會神去計劃未來，希望疫情盡快消退，兒子能重上實體課與同學仔玩，自己亦有多一點私人空間。

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離開舒適圈重新出發

在放空的時間，紫鳳仍不時懷念在有線的日子，甚至懷念在直播室狂做5小時直播的日子，「2019年6月9日大批市民上街遊行，5小時直播我講到聲都拆了……2012年南丫海難的畫面有很多救護車，大批傷者要做心外壓，『南丫四號』船隻好像鐵達尼號倒轉插……我對直播室好有感情，由戴咪、導演cue我一切都好懷念，我相信我有稱職地將最新消息帶給觀眾。」

15年種種回憶當然懷念，紫鳳明白做人應該向前望，相信自己未來仍有很多發展可能性。她現已重返母校浸大兼職任教一個工作坊，關於發音及表達能力，未來兩年暫不會做全職工作，亦沒打算再做主播，一切以陪伴兒子為先。她寄語其他失業爸媽，千萬不要氣餒和灰心。

我相信總有路行，這只是一個契機讓你離開comfort zone，嘗試其他新發展。

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記者︰林綺玲

場地︰Donut Playhouse