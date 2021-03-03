【減肥大作戰】微胖台妹4個月減24磅　10招煉成纖腰細腿還原尖面

▲ 微胖台妹4個月減24磅，10招煉成纖腰細腿還原尖面。

減肥是不少女性的的終身事業，台灣一名女生分享自身減肥經歷，指高中的體重達61公斤，經過4個月的努力，成功減去11公斤（約24磅），原本的包包面、雙下巴消失得無影無蹤，更煉成纖腰細腿，與以往相比，簡直判若兩人。

該名女生日前於在討論區「Dcard」發文，指自己身高153厘米，剛升高中時體重只有54公斤（約119磅），但高中3年級時，體重升至「人生巔峰」的61公斤（約134磅），不但身形變得圓潤，更出現厚厚的雙下巴。

幸好經過4個月的努力，成功減去11公斤。身形變得纖瘦，腿部線條明顯，沒有贅肉，以往的包包面、雙下巴亦消失不見。

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10招煉成纖瘦身材

她大談減肥經歷，指當時媽媽很重視她的身材，看到她漸漸發胖，就開始阻止她吃各種東西，更教她煮便當帶回學校吃。

她自製的便當，大多以水煮的方式烹調，從相片可見，菜式比較清淡，選用雞肉、雞蛋、蝦等較為健康的材料，而每個便當必定會配有大量蔬菜。

她又分享瘦臉方法，各個動作做20下，堅持早晚做一星期，效果相當明顯，點擊下圖看動作：

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除了以上兩招，她亦有一套減肥心得：

早上通常沒什麼食慾，故基本只吃午餐和晚餐

每餐只吃7分飽

8點後不進食

每天都喝氣泡水，幫助排便

一周至少上一次瑜伽課

一周花2-3天在家裡自己跳舞，大概跳2-3小時，多數以韓國舞或Jazz為主

每天做抬腿運動

每天量體重

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責任編輯：羅嘉欣