【虐殺女童】8歲及5歲兄妹疑分別遭虐待及謀殺　控方指父親繼母及繼外婆以兄妹頑皮合理化施虐行為

▲ 5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死，女童的父親及繼母否認謀殺罪，案件今（3日）於高等法院開審。（經濟日報資料圖片）

5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死，女童的父親及繼母否認謀殺罪，案件今（3日）於高等法院開審，女童的繼外婆亦涉虐待女童及其8歲兄長一同受審。控方於開案陳詞中指，女童的父親及繼母嘗試透過不斷指兄妹二人頑皮，而合理化他們的施虐行為，兄長亦曾向警方指是他們太頑皮，但被問及如何頑皮時則稱不記得。

5歲女童涉被父親及繼母謀殺開審，庭上披露女童傷勢達130處，即看：【下一頁】

控方今於開案陳詞中指出，女童Z死於敗血症，即細菌感染而致死，Z的免疫系統無法抵禦傷口的細菌感染，因為其父親及繼母長期虐待和忽略她，以致她身體非常虛弱而死亡。

控方指出，審訊中將會傳召約20名證人，當中包括繼母與前夫所生的7歲女兒Y。控方指Y一直與父母同住，但她並沒有遭受虐待，她向警方詳細地道出女童Z和8歲兄長X在涉案5個月內所發生的事件。控方又指，男童X會認為被虐是自己的責任，因他曾向警方指出自己和女童Z很頑皮，Z又會扮作跌倒地上，但當被問及如何頑皮時，他則表示不記得。

Y亦曾向警方指X和Z實在太頑皮，但同樣聲稱不記得兩人如何頑皮。控方指，明顯地是父親和繼母兩人嘗試透過不斷指X和Z頑皮，而合理化他們的施虐行為。

另外，X和Z的校內老師亦會作供，講述兩兄妹在校內的轉變，而保安員亦會提及經常看見兩兄妹配戴口罩外出，而且在2017年的聖誕節沒有看見兩兄妹外出，因為兩人傷勢太嚴重。而精神科醫生則會證明，繼母於案發時的判斷力並沒有問題。

控方指父親繼母及繼外婆以兄妹頑皮合理化施虐行為，即看：【下一頁】

涉案父親（29歲）及繼母（30歲）同被控1項謀殺罪，控罪指兩人於2018年1月6日在香港，謀殺5歲女童Z。而涉案繼外婆（57歲）則被控4項殘暴對待兒童罪，控罪指她於2017年8月10日至2018年1月6日期間，在寓所內，身為滿16歲而對1名不足16歲的兒童，即Z及其7歲兄長X負有管養及照顧責任的人，故意虐待及忽略兩人，其方式相當可能導致他受到不必要的苦楚或健康損害。

法官就本案頒下匿名令及限制報道，不能披露涉案被告、事主及證人資料和相片，包括住址及所就讀學校等，違令或涉藐視法庭。

聆訊下午續。

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記者：楊詠渝