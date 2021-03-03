【港區國安法】47人涉顛覆罪提堂踏入第3天　辯方申請豁免限制傳媒報道保釋內容

▲ 47人涉顛覆罪提堂踏入第3天，辯方申請豁免限制傳媒報道保釋內容。（經濟日報資料圖片）

47名參與民主派初選人士被控串謀顛覆國家政權罪，違反港區國安法，案件於3月1日在西九龍裁判法院提堂，今（3日）踏入第3天續續處理餘下8名被告保釋申請。辯方指出，日前收到傳媒就保釋程序受《刑事訴訟條例》第9P條限制的查詢，指為了社會公正，裁判官可考慮行使酌情權剔除有關限制。控方反對，指警方調查仍在進行中，如果報導保釋程序令相關資料外洩，會令到潛在涉案人士警惕或妨礙調查行動。聆訊今午續。

辯方代表之一大律師馬維騉今指，日前收到傳媒就報導保釋程序受《刑事訴訟條例》第9P條限制的查詢，並向法庭指出辯方立場。馬指出，為了社會公正，裁判官可考慮行使酌情權剔除有關限制，又指傳媒報導保釋程序時，提及法律代表對港區國安法條文的詮釋，對社會、政府、政關機關均有莫大裨益。

馬又指，惟裁判官如要剔除傳媒報導保釋的限制，亦應保留被告家庭成員情況、定罪紀錄、教育程度、經濟情況、醫療病史等限制。

總裁判官蘇惠德指，控方在陳詞階段提及控罪指稱各被告在不同時段的言行，擔心剔除限制會影響審訊公平性。馬回應指，指控詳情及被告被指稱的行為細節，亦可保留限制，禁止傳媒發佈或轉載。

控方則指對於申請有極大憂慮，《刑事訴訟條例》第9P條已列明可報導事項，控方看不到辯方指出具體的事宜，及其如何聯繫到社會需要，反對該項天馬行空的申請。

控方又指條例同時保護控辯雙方，警方調查仍在進行中，如果有關證據資料外洩，會令到潛在涉案人士警惕或妨礙調查行動。控方又指，有辯方律師為被告申請保釋時，提及政治觀點，或對司法程序造成不公義或不必要。

馬回應時，指根據現時的控方指控，如果有人涉及初選，不可能不自知，而控方早前稱警方仍須調查資金流向及破解數碼裝置等，辯方指看不見能如何影響這些目前調查。

聆訊今午續。

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記者：王仁昌