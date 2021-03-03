【少年判刑】14歲少年涉擲汽油彈判勞教　官指違法達義是個人理解

▲ 一名14歲少年涉2018年投擲汽油彈被捕，早前承認暴動及企圖縱火兩罪，今（3日）於區域法院被判入勞教中心。（經濟日報資料圖片）

前年11月有反修例示威者在旺角街頭與警方對峙，一名14歲少年涉在場投擲汽油彈被捕，早前承認暴動及企圖縱火兩罪，今（3日）於區域法院被判入勞教中心。法官練錦鴻判刑時指，難以接納涉案少年在他人慫恿下投擲汽油彈的說法，稱他當時身穿「一般暴力示威者」衣著及裝備，顯示是存心參與暴力示威。法官又不排除涉案少年受學者或政客宣傳影響，覺得可以違法達義，強調最終是否能夠達義是個人理解，犯法則要承擔後果。

被告現年16 歲，案發時14歲，早前承認於2019年11 月16 日在旺角彌敦道及山東街交界參與暴動，以及於同日在旺角山東街及砵蘭街交界，企圖火燒特區政府財物。

辯方今求情指，法庭為被告索取的勞教中心及教導所報告均正面，建議勞教中心更為適合被告，但被告表示對於兩者均願意接受。辯方又指，被告獲家人支持，校方亦願意幫助被告返校就讀中四。

法官練錦鴻判刑時指，案發時示威者設置路障阻止警方清場，雖然被告投擲的汽油彈並無導致他人受傷，但助長了示威者形勢，令警方執法更添困難。法官指被告為人有禮，是認真的學生及有音樂天份，法庭對年輕罪犯會考慮給予機會改過自身，但亦要防止類似事件再發生。法官指感化不足以阻嚇，住院及有輔導服務的刑罰則比較適合。

法官又指，被告聲稱在他人慫恿下投擲汽油彈，法官認為難以接納說法，並指他當時身穿「一般暴力示威者」衣著及裝備，顯示是存心參與暴力示威。被告雖然年輕，但已心智成熟，不排除涉案少年受學者或政客宣傳影響，覺得可以違法達義。

法官表示，法例已清晰對市民設下規條，違法是否可以達義則是個人理解，若覺得違法也可獲得他人原諒則是歪理；「達義」是主觀概念，人人想法不一，但無論如何，犯法便要承擔後果。法官考慮所有因素後，決定接納報告建議，判被告入勞教中心。

本案判刑後，法官練錦鴻隨即處理另一宗反修例案件，當中1名19歲男生涉於前年9.29參與暴動被控。該案開庭後，有法庭書記向旁聽人士指出，其配戴的口罩是黃色的，要求對方更換另一顏色口罩。該旁聽人士最初稱，法官練錦鴻處理案件時亦沒有要求他更換，但最終亦應書記要求換上另一顏色口罩。

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記者：林欣樂