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【名潮食館群組】再多一名確診者曾到馬哥孛羅香港酒店Staycation　酒店所有員工須強制檢測

社會 16:04 2021/03/03

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名潮食館群組再多一人確診，群組至今已有50人染疫。（經濟日報資料圖片）

本港今日新增14宗新冠肺炎確診個案，全屬本地感染個案，K11 Musea名潮食館群組再增一人確診，患者2月22日曾訪大角咀黃頌仁醫生診所，發病前亦曾到尖沙咀馬哥孛羅香港酒店「staycation」，群組至今已有50人染疫。馬哥孛羅香港酒店回覆指已即採取措施、封閉所有相關地方並進行消毒，所有酒店員工將接受檢測。今日同日接獲10宗初步確診個案。

今日新增14宗本地感染個案，當中第11,043宗確診的30歲男子，於3月2日發病，2月22日曾訪大角咀黃頌仁醫生診所，居大角咀長豐大廈，屬昨日確診的第11,028宗25歲女子緊密接觸者，發病前亦曾訪尖沙咀馬哥孛羅香港酒店；患者最後上班日期為2月23日。

涉疫的黃頌仁醫生診所早前曾有2名群組患者求醫，有關診所的護士亦確診，昨日亦有一名25歲女子確診，個案編號為第11,028宗，衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨形容女患者屬K11 Musea名潮食館群組的第二代傳播。連同今日新增個案，群組至今已有50人染疫。詳情請見【下一頁

馬哥孛羅香港酒店回覆TOPick查詢時表示，昨日(2日)接獲衞生防護中心通知，指有確診者於上月25日至26日曾到訪，酒店已立即採取措施及封閉所有相關地方， 並進行專業消毒；而據昨日政府發出的強制檢測公告，所有酒店員工將接受新冠病毒檢測，團隊一向按衞生防護中心指引及採取一系列防疫措施，並會繼續維持最高衞生標準。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

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