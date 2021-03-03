【復課安排】滬江維多利亞學校恢復全校面授　12年級學生︰想念校園裡的互動

▲ 滬江維多利亞學校於3月1日全校恢復面授課堂。（相片由學校提供）

全港中小學及幼稚園於上周一（2月22日）陸續復課，校方可安排不多於三分一的學生回校上半日面授課堂，若全體教職員兩周一檢且呈陰性，則可全校恢復面授。私立滬江維多利亞學校（Victoria Shanghai Academy，簡稱VSA）於本周一（1日）恢復全校面授課堂，學生們都興奮能重返校園。

位於香港仔深灣道的滬江維多利亞學校，是首批恢復全校面授課堂的學校，該校超過250名教職員及30名輔助職員，均通過新型冠狀病毒檢測，並繼續每兩周進行檢測，校內1,900名中小學生可以上學。

總校長︰面授是最佳學習體驗

滬江維多利亞學校總校長孔美琪博士表示，珍視讓學生回校上課及恢復正常校園生活的機會，認為面授課堂對中小學生來說是最佳的學習體驗。校方感謝全體教職員的諒解及支持，完成檢測才得以安排學生回校。孔博士指出︰

在所有學生回校上課為目標的前提下，整個學校社群的健康及安全依然是最重要的考慮。

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學生為全面復課做好準備

12年級學生郭同學分享，在疫情下遙距學習逾一年，雖然學會適應新常態，利用Zoom及其他協作平台，亦享有更多的在家自修時間，但同學們依然想念校園裡的互動，已為全面復課做好準備。

校方不時更新健康指引，並與學校社群分享，包括家長須為曾於21天內旅遊的子女申報他們的旅遊史；家長必須於早上為子女量度體溫及填妥體溫紀錄冊，讓他們帶回學校；學生須於早上定時洗手及使用搓手液。

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責任編輯：王明芳