【涉騙按揭】蘇錦樑胞弟涉騙2000萬按揭罪成候判　求情指犯案不符其本性 

▲ 前商經局長蘇錦樑胞弟蘇錦威涉騙2000萬按揭罪成候判 求情指犯案不符其本性。（經濟日報資料圖片）

前商務及經濟發展局局長蘇錦樑胞弟蘇錦威涉於2014至2015年間聯同1名法律行政人員，擅自以客人物業申請按揭，欺詐兩間持牌放債人公司共2,000萬元按揭貸款，兩人早前被裁定欺詐、使用虛假文書及洗黑錢等4項控罪罪成。蘇錦威的代表大律師今（3日）於區域法院求情指，擔任控方證人的律師撰寫求情信指蘇在律師行工作時表現良好，犯案不符其本性，相信本案是單一事件；法官押後至下周四（11日）判刑。

涉案2名被告為蘇錦威（44歲）及蘇潤餘（52歲），案發時分別為律師行的法律文員及法律行政人員。次被告蘇潤餘同時是離岸公司Chilly Associates Limited （CAL）董事。

控罪指，首被告於2014年11月及2015年2月至6月，藉以欺騙手段，使樂天信貸按揭有限公司及錦豐財務公司分別向CAL及陳進安鍾海英律師行支付1,000萬元，及於2015年3月在香港，知道兩封看來是由偉章國際有限公司及陳黄時偉分别發出的，指示黃國康律師事務所作代表的信件，為虛假文書及使用該等文書的副本。

控罪又指，兩名被告2014年11月，知道或有合理理由相信CAL在香港上海滙豐銀行有限公司名下帳戶內的港幣1,000萬元款項，全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。

控方指根據土地註冊處記錄，首被告蘇錦威在高等法院的民事案件仍在處理中。蘇錦威的代表大律師則指，該案件仍未被剔除，雙方仍在爭議訟費及利息，但強調蘇已歸還本金，對本案犯罪的嚴重性並無影響。

蘇錦威的代表大律師向法庭呈上書面求情陳詞及7封求情信，並指控方證人律師梁家樂亦為蘇錦威撰寫求情信，指他在律師行工作時表現良好，犯案不符其本性，相信本案是單一事件，大律師希望法官考慮減刑。

蘇錦威另外一名律師朋友亦證明其言行及品格良好，覺得被告並非奸狡的人。蘇錦威的妻子亦有寫信求情，抇被告「唔係一個好壞好壞的人」，被告事後亦已全數還款，雖然被告以不法手段借錢，卻從無意圖拒絕還款或潛逃。

次被告蘇潤餘的代表大律師引述親友所寫求情信指，被告性格樂於助人，若他人出現財政困難會好心幫忙，大律師指或是此性格而導致他干犯本案。

代表律師又指，次被告的母親年邁，希望法庭考慮盡量縮短被告刑期，令他服刑後可陪伴母親。大律師又指，次被告對首被告及本案相關律師有訟費申請，法官要求他先準備好訟費列表，列明案件遭延誤而引致的訟費，法庭將於判刑後處理。

法官勞潔儀押後判刑至下周四（11日）處理，兩被告續還押候判。

案件早前審訊時，控方指控首被告蘇錦威藉法律文員身份，聲稱得到客戶公司的授權，以客戶名下物業作抵押借貸；兩名被告並聲稱客戶已授權由CAL代收款項，次被告蘇潤餘則將所得貸款分拆，並存入兩人個人戶口及川和實業有限公司。放債人公司其後發現貸款利息被拖欠等，向被告所屬律師行及其客戶展開民事訴訟，蘇錦威及後以虛假文件委聘律師為客戶打官司。

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記者：林欣樂