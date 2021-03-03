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【走出陰霾】女兒陪伴下走出喪妻之痛　黃日華考獲蠟燭導師重展笑臉

娛樂 17:02 2021/03/03

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黃日華父女同成蠟燭導師。

黃日華太太梁潔華去年5月因血癌離世，曾一度飽受喪妻之痛的黃日華，靠好友及女兒黃芷晴陪伴，歷時大半年，漸放下喪妻之痛，早前黃日華跟女兒一同上堂學做蠟燭，近日並一同考獲導師證書，華哥亦重展笑臉。

黃日華再現笑臉。（取自IG）

【精神寄托】黃芷晴帶爸爸學製蠟燭　黃日華把作品放亡妻靈位前

寄情造蠟燭

黃芷晴早前在社交平台表示兩父女終於「學滿師」，成功完成蠟燭課程並考獲導師證書，芷晴展示多張合照，留言：「終於拎到KCCA蠟燭導師證書啦！華哥都拎左！多謝drew嘅教導。」 

芷晴發布照片中，黃日華拿著畢業證書，笑逐顏開，外表亦相當精神，另外，芷晴也有拿證書的單人照。

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黃日華早在1988年，便跟拍拖八年的女友梁潔華結婚，女兒梁芷晴在婚後兩年誕生。可是13年梁潔華證實患上白血病（血癌），多年來曾經接受多次化療以及骨髓移植手術。

黃日華父女一直與伴在梁潔華身旁，直到去年5底，黃太因為器官衰竭身亡，終年59歲。

【孝順女】黃芷晴喪母後首次出席公開活動　感激苗僑偉夫婦助黃日華走出陰霾

喪妻後大受打擊

夫妻相伴相守30年的黃日華，曾表示痛失愛妻後，人生失去目標和寄托，更試過把自己困在家中廁所一星期，完全不想見任何人。

直至後來他想起對亡妻許下的承諾以及對方的遺願，好好照顧女兒與外母，最後戒掉多年來的吸煙惡習，才慢慢站起來重新振作。

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愛女黃芷晴雖然因痛失母親感到傷心，但仍非常堅強地伴著爸爸走出傷痛，特意安排香薰蠟燭造型班，與華哥一同學習，希望能夠分散爸爸的失落，亦想為爸爸帶來新的精神寄托。

從黃芷晴在社交平台上載她與華哥上課後重新展露笑容的照片，讓人著實感到安慰。據知華哥有把他的蠟燭作品帶到太太的靈位前安放，望與亡妻分享。

同場加映：Joe Junior夫婦訪問

撰文 : TＯPick柴犬出動

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