【無良商家】賈曉晨女兒吃足一個月過期奶粉　JJ怒斥商家兼自責失眠

▲ 初生幼女吃足一個月過期奶粉，賈曉晨無良商家兼自責：「蠢哭！」

去年賈曉晨（JJ）與丈夫樊少皇的第二胎女兒「小飯團」出生，幼女現已6個月大。今日（3月3日）中午，JJ在微博寫道，幼女過去一整個月都在喝過期奶粉，嬲爆的JJ發文大鬧無良商家，同時非常自責未有檢查清楚奶粉過期日子就給女兒飲用。

現年38歲的賈曉晨於2016年與「力王」樊少皇結婚，翌年誕下長女「小飯兜」。去年9月，在她的38歲生日正日時，於微博分享懷孕照，透露喜懷第二胎。幼女「小飯團」現已6個月大，JJ對她特別保護，每次分享幼女照片都會遮掩其容貌。

【BB流鼻涕】樊少皇用嘴為2歲女吸出鼻涕 賈曉晨感動︰這是真愛【附正確通鼻貼士】

▲ JJ與長女「小飯兜」。（微博圖片）

【全職媽媽】賈曉晨產後湊女工作減感空虛 JJ：這種失落感大家能明白嗎？

JJ發現奶粉過期

可是在今日中午，JJ在微博發長文稱，因為當年長女曾經飲慣的奶粉停產，有此經驗，所以她早有準備。

現時她搜羅了一款有機奶粉給幼女飲，為免再遇停產，故一口氣買下了兩套、每套9罐的有機奶粉，並於10月30日到貨：「想小寶一直喝到半歲的，結果就在昨晚我突然發現原來已經過期一個多月了！超級震驚！」

JJ力斥商家無良行為：「首先18罐套裝奶粉的有效期竟然不足三個月竟拿出來賣，我是想都沒想過，所以根本沒注意有效期，買的時候商家也沒有特別警示！」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

不過她亦有自我反省並非常自責，更為此內疚失眠：「另外，氣自己為何如此粗心！竟然完全沒有想過去看一下日期，沒有任何一點提防之心！心裡堵的好難受！」

JJ續寫：「氣憤加自責又無濟於事…我寧願吃一年過期食品也不想我的孩子吃一口過期的食物！所以很難原諒讓小寶喝了一個多月過期奶粉的這件事情！失眠一夜，被自己蠢哭～我的又一次痛苦教訓！照顧小孩很多事情真的要萬分小心，防不勝防，也請大家警惕。」

【再懷二胎】賈曉晨38歲生日宣布再度有喜 跟樊少皇結婚4年將迎一家四口

▲ JJ於去年生日宣佈懷上第二胎。（微博圖片）

有網民留言著JJ去投訴賣家，但她覺得事情已經發生了，做甚麼也於是無補：「如果他們是有良商家怎麼賣保質期只有兩個多月的9罐套裝，而且我也有責任，沒有去仔細看日期！只是希望給大家提個醒，給自己一個大教訓。」

無子宮懷孕｜台灣變性網紅自稱懷孕3個月 公開BB超聲波自稱做天價實驗

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

早於今年一月底，JJ亦曾分享過「擺烏龍」事件，由於「小飯團」所用的面霜跟護臀膏的包裝實在太過相似，照顧嬰兒的阿姨又不懂英文，最後把護臀膏當作面霜給「小飯團」塗臉，兩天後出現泛紅過敏徵狀，幼女「小飯團」的半歲人生實在多災多難。

同場加映：謝雪心訪問

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2