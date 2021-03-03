【送樓覓人才】董事長：做到退休可據為己有！中國公司供3,700住宅予新員工「一人一套房」

▲ 綜合內地媒體報道，一間中國電器公司為了吸引年輕人才加入，近日更準備了3,700個住宅單位，供新入職的打工仔入住。

企業為招聘及挽留人才以增強業務發展，各出奇謀，綜合內地媒體報道，一間中國電器公司為了吸引年輕人才加入，近日更準備了3,700個住宅單位，供新入職的打工仔入住。其董事長還指出，只要打工仔在公司做到退休，就能直接擁有單位。

報道指，中國電器公司「格力電器」董事長董明珠日前分享一項針對吸收年輕人才的政策，表示將會在未來2年為打工仔提供房屋，讓新入職的科技人員可享「一人一套房」。她指出：「只要大學生來了，就是一套房」，並且有能力做到退休「房子就是你的」，藉此吸引大學畢業生眼光。

她在接受內地媒體訪問時提到：「做企業的，一定要思考怎麼給員工提供一個很好的環境，從而讓他把精力都投放在工作上。」而她又特別關注80及90後打工仔在公司內的成長，認為「送樓」人才政策可以吸引年輕專才為公司長期服務，帶來格局上的變化。

投資24億變革 供2房1廳、配套大樓

外界指該公司是次出手之闊綽，可能是因為自去年中開始相繼有多名高層包括公司副總裁、董事會秘書望靖東及元老級主管黃輝離任，董事長被質疑挽留人才不力，所以新股東要求換血，衍生「送樓」吸年輕人才的政策。

報道又指，該3,700個住宅單位的總投資金額為20億元人民幣（約24 億港元），將命名為「格力明珠廣場」，座落珠海市香洲區，並預計今年內分批落成。當中包括 11棟住宅大廈、1棟商業配套大樓以及1間幼稚園，而其住宅單位基本有2房1廳。

責任編輯：張寶燕