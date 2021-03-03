田飛龍︰愛國不等於愛黨　港人要尊重共產黨

▲ 全國港澳研究會理事、北京航空航天大學法學院副教授田飛龍稱，愛國包含對黨的領導的尊重，但不等於要求愛黨。（經濟日報資料圖片）

全國港澳研究會理事、北京航空航天大學法學院副教授田飛龍稱，愛國包含對黨的領導的尊重，強調黨的領導是國體的核心要素，以及具體國家的規範構成，但他指，這不等於要求愛黨，因愛黨是黨員義務，而港人作為中國公民，承擔的是愛國義務，要尊重共產黨而非強制熱愛。

田飛龍今日（3日）在報章撰文表示，國務院港澳辦主任夏寶龍早前論述愛國者客觀標準時，正確重述並肯定了鄧小平的「愛國三標準」，並結合新時代「一國兩制」的制度體系、法理理解與治理實際進行了內涵更新。他認為，新的愛國者客觀標準仍是3個層次，包括愛國者必然真心維護國家主權、安全、發展利益、愛國者必然尊重和維護國家的根本制度和特別行政區的憲制秩序，以及愛國者必然全力維護香港的繁榮穩定。

他指出，以愛國者治港重構香港選舉制度及管治體系，意義深遠，中央在國家安全與選舉安全領域的制度重構，行使的正是憲法賦予的「一國兩制」制度創制權，因而不是既往的「小修小補」，而是結構性、系統性的制度變革，是對「一國兩制」與基本法秩序的豐富發展。

田北龍認為，對建制派而言，愛國者治港是提出了服務香港與國家的更高能力要求，尤其是對領導崗位提出了「堅定的愛國者」的升級要求，強調中央決心打造的「不是橡皮圖章或忠誠的廢物」，而是賢能的愛國者。對非建制派而言，他認為，則是機遇和挑戰同在，「機遇者，可理直氣壯與激進派切割，回歸忠誠反對派理性範疇，反而政治天地開闊，溫和泛民與中間派有望站穩腳跟」、「挑戰者，在外部干預失效及新制度嚴格要求下，如何努力成為愛國者並時刻保持底線忠誠，做建設性的民主派，一切才剛剛開始」。

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責任編輯︰尹櫻霖