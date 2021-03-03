【無情護老院】102歲婆婆4小時遭三度綑綁　 家屬翻查CCTV揭護老院虐待長者致死

▲ 102歲婆婆四小時遭綑綁三次，家屬翻查CCTV揭發她被護老院職員虐致死。

長者入住護老院，理應獲悉心呵護。不過，江西南昌曾發生護老院職員虐待百歲長者事件。一名102歲的婆婆神志清醒，只是走路不穩，家屬前往探望時並無異樣，惟當晚卻收到婆婆離世的消息，被告知「走得很安詳」。惟事後翻查閉路電視，卻發現婆婆當日被職員用繩綁在床上，四小時內綑綁了三次。婆婆掙脫不成，即晚身亡。

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四小時內被綑綁三次

綜合內地媒體報道，該名102歲婆婆因為曾跌倒，才需坐輪椅或由別人攙扶，其2名女兒已年屆八十，無法在家照顧，故於2017年把她送進南昌市青山湖區九九頤家康養中心。事發當日為2019年4月7日，兩名女兒在下午如常前往護老院探望，並與母親吃東西、聊天，當時健康狀態並無異常。惟至晚上10時40分，她們卻收到護老院職員通知：「老人走了，走得很安詳。」當時家屬只收到母親在床上斷氣的影片。

家屬急忙前往處理後事，並於4月9日火化遺體。事後家屬欲了解死亡的時間，以及離世時是否痛苦，故向護老院索取更多閉路電視畫面。查看影片後，他們才發現婆婆去世當日下午5時、7時和8時，三度被職員用繩綑綁在床上，其中一次更有護老院副院長在旁監督。

婆婆曾抓住繩子，試圖用力掙脫，因左胸被勒住。惟被職員發現後，她又被粗暴地綑綁在床上，分別綁了三條繩子，限制其雙腳、腰和上身的活動。晚上8時50分，婆婆痛苦掙扎後，沒了呼吸。至晚上10時許，職員發現婆婆離世後，終解開繩子，一名職員確認無呼吸後，隨即蓋上被子離開。

護老院：綁在床是一種約束保護措施

家屬得知真相後「大吃一驚」，直言「難以置信，無法接受」。外孫女彭女士表示，外婆曾抱怨被人綁起來，並稱「我又不是做賊的」，惟護老院卻否認曾綁外婆。但翻看閉路電視後發現，職員自4月1日就已綑綁外婆，彭女士不明白為何護老院把長者綁起來，並稱「外婆腦袋非常清醒，沒有老年癡呆症」，而且外婆也不喜歡被人綑綁。至4月16日，該護老院負責人回應指：「所謂的綁在床上是一種約束保護措施，為了防止老人摔傷。」

同年5月17日，當局公布調查結果指，九九頤家康養中心「對入住老人進行保護性約束過程中存在不規範的行為」，並下令停業整頓，期間不得再接收新入住的長者，並須妥善安置已入院的長者。

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責任編輯：羅嘉欣