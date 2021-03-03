【痛風症】25歲男子愛吃肉少運動患痛風　做微創手術狂擠出牙膏狀結晶

▲ 25歲男子愛吃肉少運動患上痛風，做微創手術狂擠出牙膏狀結晶。

痛風漸趨年輕化，內地一名25歲男子因痛風症狀嚴重，痛至膝蓋無法屈曲，求醫揭發體內尿酸數值極高，隨即進行關節鏡微創手術時，發現他的膝關節內充滿白色結晶，更拍到尿酸結晶如牙膏狀般被擠出的畫面。

綜合內地媒體報道，廣州一名25歲男子患有痛風，因膝蓋痛至無法彎曲，而到中國暨南大學附屬第一醫院求醫。隨後發現他的體內尿酸值高達865毫克，由於尿酸結晶沉積而導致膝關節屈伸受阻，只能屈曲約40度。

醫生為他進行微創手術，透過關節鏡見到他的膝關節軟組織內，充斥著大量尿酸結晶，輕輕一按就有如「擠牙膏」般被擠出。經過手術清理後，情況已大有改善。

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主診醫生指出，患者平時不愛吃海鮮，也很少飲酒或飲碳酸飲料，本身沒有家族病史，但喜歡吃牛、豬和雞，亦較少運動，可能受個人體質影響，導致身體尿酸生成多，轉化和排出少，才會令大量尿酸結晶沉澱。

醫生提醒，長期尿酸高除了會傷害骨關節和軟組織，對腎臟、心血管等器官也會造成不良影響，因此提醒民眾應注意飲食，避免攝取過量嘌呤。

12種誘發痛風的高危食物

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甚麼是痛風

痛風是常見的慢性關節疾病。人可從食物（大部份）或身體自行製造（小部份）嘌呤。身體會把嘌呤分解成尿酸。當從食物攝取過多嘌呤時，容易嘌呤代謝失調，令血液裏的尿酸過高。

尿酸有機會在關節間沉積成尖銳的尿酸結晶，引起疼痛、腫脹、發紅、發熱和關節僵直等症狀，特別容易發生在雙腳大拇指關節，這種情況視為痛風發作。

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責任編輯：羅嘉欣