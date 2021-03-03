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【白色強人II】黃翠如親為好姊妹唐詩詠下廚　老公蕭正楠醋意大發隔空放閃

娛樂 17:00 2021/03/03

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黃翠如親為好姊妹下廚，令老公阿蕭呷醋。

黃翠如跟唐詩詠情同姊妹，二人經常如糖黐豆般相約聚會，而唐詩詠稍後將往內地拍攝TVB新劇《白色強人II》，抵埗後要於當地隔離21日，可能知道詩詠之後會無啖好食，翠如親自為好姊妹下廚，此舉引來老公蕭正楠呷醋，又間接令「翠蕭」夫婦放閃呢。

唐詩詠日前上載跟黃翠如的合照，只見二人面前放著一碟煎腸粉，當中詩詠寫着：「我嘅朋友好好，知我去隔離，話要煮啲好嘢畀我食，原來佢係想我早啲感受一下隔離嘅日子。#似漿糊嘅腸粉、#有啲特別、#有啲誠意」。

黃翠如跟蕭正楠不時隔空放閃。

雖然腸粉似漿糊，不過翠如算很有心呢，連老公蕭正楠也留言：「起碼她煮給你吃」，有人指蕭正楠呷醋了，而唐詩詠即回覆說：「我同你掉轉。」，有網民記起上次蕭正楠入隔離營前，由於擔心黃翠如不擅於下廚，故先行為太太煮了一些餸菜，認真窩心。

蕭正楠跟黃翠如於前年結婚，婚後基本由阿蕭負責煮飯，近日因為拍攝烹飪節目《Testing Menu》而跟多間米芝蓮餐廳的廚師學廚，令阿蕭的廚藝進步了，阿蕭曾於訪問中說過，能夠煮飯給太太食是一種幸福，不過他大爆太太今年親手整賀年食品，可說進步不少。

撰文 : TOPick柴犬出動

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