【強制檢測】政府巡查土瓜灣美景樓第1期　185人違強檢公告被罰款

▲ 政府今日十早巡查土瓜灣美景樓第1期。（資料圖片）

九龍城民政事務處今日（3日）聯同九龍城警區、衞生署衞生防護中心和醫療輔助隊在土瓜灣一幢早前被納入強制檢測公告的大廈進行執法行動。行動由今日上午約7時40分開始，至中午約12時結束。

由今日上午約7時40分起，土瓜灣落山道21-39P號／美景街2-28號美景樓第1期的居民被要求出示根據政府早前就該大廈發出的強制檢測公告期限內，曾接受新冠病毒檢測的檢測結果電話短訊或相關證明。政府派員於該幢大廈出入口查核住客的檢測證明，並到大廈內進行檢查，確認他們是否已按有關要求進行檢測。

行動中，政府共檢查了約1,480名居民的檢測報告，其中185名人士違反強制檢測公告。政府已向該等人士發出強制檢測令或處定額罰款5,000元，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁6個月。

政府重申，發出強制檢測公告的目的是為了盡快堵截新冠肺炎在社區散播，以保障整體的公眾衞生安全。應受檢人士應在合理可行範圍內，採取適當個人防疫措施，包括佩戴口罩及保持手部衞生，以及除為進行指明檢測外，盡可能在確定檢測結果前留在其居住地點並避免外出。

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責任編輯：陳子謙