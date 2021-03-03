【勞工假】政府提交增加勞工假條例草案　稱明白勞工界對步伐有意見但達共識機會不高

▲ 政府提交修訂僱傭條例的草案，沿用早前建議花8年時間將俗稱勞工假的法定假期增加到17日。（資料圖片）

港府計劃以8年時間，到2030年將俗稱勞工假的法定假期及俗稱銀行假的法定假期劃一至17日，但有關方案被勞工界認為步伐過慢，建議縮短到3至5年推行，並要求再在勞顧會討論。港府今日（3日）向立法會提交《2021年僱傭（修訂）條例草案》，沿用早前建議先在2022年增加佛誕假期為勞工假，花8年時間增至17日，並稱明白勞工界意見，惟認為達成共識機會不高，方案已權衡勞工界及商界意見。

政府會在本周五（3月5日）將條例草案刊登憲報，本月17日會在立法會首讀和開始二讀辯論。

當局建議一次過修訂僱傭條例，明年5月起先增加佛誕假期為法定假期，並每2年依次增加聖誕節翌日、復活節星期一、耶穌受難節及耶穌受難節翌日為法定假期。當局解釋，佛誕為單一日假期，且不在旅遊旺季或學校長假期的日子，先增加佛誕對商界、僱主及聘請外傭的家庭會較易處理。

對於勞工界認為增加勞工假步伐過慢，政府稱明白勞工界持不同意見，雖然有建議指應在勞顧會討論，但在可見的將來勞資雙方可達成共識的機會不高，假如延後工作，只享法定假期的僱員要等待更長時間才可享有更好的福利。當局權衡勞工團體的訴求及商界的困難後，提出現時建議。

另外，政府粗略估算，全港約4成僱員，即約120萬人能夠受惠於勞工假增加，而每增加一天的法定假日，預計企業每年的潛在額外開支約為6.3億元，即整體薪酬開支的0.07%。而在零售、保安、飲食等低薪行業，每年潛在額外開支約為總薪酬開支的0.17%。

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記者：徐紹軒