【海外升學】面試被問睇頭骨估動物習性　劍橋生分享：教授追問到不懂答為止

▲ 考入劍橋大學不簡單，畢業生指面試題目刁鑽，面試官從中觀察考生的思考邏輯。

「劍橋大學為何如此難入？因為他們不只看重成績，還通過面試尋找有求知慾的人。」入讀頂尖學府劍橋大學不容易，即使在公開試取得亮麗成績，仍要通過面試難關。兩位90後劍橋畢業生Nixon及Sarah，分享自己如何「見招拆招」，入讀心儀學科。

熱愛科學的Nixon和Sarah，分別在劍橋大學修讀自然科學及工程系。Nixon中一時曾參與英國遊學團，期間在劍橋大學參與科學營，感受校內學習氣氛，令他印象深刻，萌生入讀劍橋的想法。當時他在本地名校就讀，校內成績不錯，保持在全級十多名；可是媽媽認為若在香港應考公開試，難以考入劍橋，便替他「鋪路」入讀英國高中。

▲ Nixon（下排左二）為考入劍橋大學赴英讀高中。（受訪者提供）

赴英讀高中 考試專家失效

自言是「考試專家」的Nixon，指應付香港考試沒有難度，只要懂得背關鍵字，便能拿取高分，可是到了英國，考試專家卻失效，

在外國讀書着重的是思維，老師會要求你從文章中清楚闡述自己的觀點和邏輯，不是『死背』便能拿高分。

習慣香港「填鴨式」教育，Nixon花了一段時間適應自主學習。他指做個人研習時，老師鼓勵他們不要依賴網絡資訊，應嘗試尋找第一手資料。當時他對基因甚感興趣，決定傳電郵給美國、英國、加拿大所有大學相關學科的教授，希望與他們進行訪問，最終獲史丹福大學教授答應，取得所需資料，並上了寶貴一課。

同樣在英國讀高中的Sarah，指進行自主研習是入讀劍橋的「加分位」，能夠突出自己喜愛學習、有求知慾。對工程感興趣的她，選擇青馬大橋作為研習題目，在做義工時把握機會應用所學，設計一個將重物搬上山的裝置。

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劍橋面試題目難度高 重視思考邏輯

兩人在英國公開試取得全部科目A*的佳績，Sarah指成績只是「劍橋面試入場劵」，與教授面見的過程才見真章。她指，教授問的問題通常十分困難，他們不是要求考生提供正確答案，而是從對答中了解考生的思維及邏輯。

工程系要計好多數，當時教授問我那條方程式的形狀是怎樣，我又不是電腦，怎能立即畫到形狀？不過他其實是想知道我的思考過程，而不是答案。

Nixon也笑言，他遇到的面試官考核方式新穎，在櫃桶隨手拿出物件，詢問與該物件相關的知識。他憶述，面試官拿出一棵仙人掌，叫他作出形容，再引導他說出仙人掌的葉為何是尖的，有何作用。隨後面試官再拿出頭骨，叫他猜猜看是哪一種動物、牠吃甚麼、牙齒前面尖後面平是甚麼意思......

根據眼前的物件，面試官會不斷延伸去問其他問題。他會一直問，直至你不懂回答為止，了解你解決難題的思考過程。

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從零開始自行摸索 沒有固定答案

兩人最後成功入讀劍橋大學，Sarah指工程系上課模式以研習為主，在剛進大學、課堂還未正式開始的時候，教授給予學生一堆LEGO，叫他們砌出一個機械人。她指自己剛開始會感到不知所措，因為研習要從零開始自行摸索，沒有固定答案。

以往在香港學習，所謂「實驗」都是重複老師所作，只要按紙上步驟去做，便能獲得同樣結果；沒有步驟的實驗，一度令Nixon不知從何入手。

在大學上化學課，每個星期都有實驗，教授只會給我們實驗的開始和結果，中間的過程要自己摸索。沒有答案可以跟，一度令我感到驚慌，但不斷嘗試之後，便習慣了這種學習模式。

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畢業後創網上STEAM學院 盼改「死讀書」風氣

畢業之後，Nixon及Sarah望為科學教育出一分力，於2019年創辦網上STEAM學院「Big Bang Academy」，為3至12歲的小朋友提供六大科學範疇的網課，包括化學、生物、天文、物理、生態學及工程。

▲ Nixon及Sarah畢業後創辦網上STEAM學院。（受訪者提供）

兩人希望打破「死讀書」的風氣，透過老師的引導和啟發，令學生有興趣進行自主探索，培養科學家思維。Sarah指培養思維比死記知識更重要，

科學家思維就是懂得問問題，再設計一個合適的實驗來找答案，接着再做評估及改良。其實這種思維，在生活上同樣可以應用。

他們更計劃推出科學科學版「Netflix」——「Big Bang Lab」，通過簡短而有趣的影片，讓小朋友隨時隨地自行探索科學知識。現時他們在Kickstarter上發起眾籌，望將來成功推出軟件。

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記者：胡嘉儀