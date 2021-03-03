【新冠疫苗】9類人士不應接種德國BioNTech或中國科興疫苗　發燒者、懷孕者應先諮詢醫護【一文看清】

▲ 9類人士不應接種德國BioNTech或中國科興疫苗（資料圖片）

新冠肺炎疫苗接種計劃上周五（26日）展開，一名63歲有支氣管炎及糖尿病男子接種國產科興疫苗2天後死亡事件引起各界關注。內地科興CoronaVac「克爾來福」疫苗及德國BioNTech復必泰疫苗分別於上周五（2月26日）及下周三（3月10日）開打，以下將列明哪些人士不應接種2款疫苗，或出現哪種情況應先諮詢醫護人員。

不應接種德國BioNTech復必泰疫苗人士：

１）曾對復必泰疫苗或其活性物質或其他成分有過敏反應，其成分包括：

脂類（（4-羥丁基）氮雜二基）雙（己烷-6,1-二基）雙（2-己基癸酸酯）(ALC-0315) ,

2 [（聚乙二醇）-2000] N，

N-二十四烷基乙酰胺 (ALC-0159)，

1，2-二硬脂酰基-sn-甘油-3-磷酸膽鹼 (DSPC)

膽固醇

氯化鉀

磷酸二氫鉀

氯化鈉

磷酸氫二鈉二水合物

蔗糖

注射用水

２）16歲以下的兒童

如有以下情況，使用德國BioNTech「復必泰」疫苗前，須先諮詢醫護人員：

１）以往在接種復必泰或任何其他疫苗後，曾出現過嚴重過敏反應或呼吸問題

２）曾在任何注射後暈倒

３）患有嚴重疾病或感染及發高燒；如出現發熱情況，請延後疫苗接種

４）有出血問題，容易瘀青或正在使用抗凝血的藥物

５）由於 HIV 感染等疾病或影響免疫系統的藥物（如皮質類固醇），你的免疫系統減弱

６）正使用、最近曾使用或可能需要使用其他藥物或近期接種過任何其他疫苗

７）正在懷孕或哺乳、認為你可能懷孕或計劃懷孕

衞生署建議，如市民出現3種以下情況，可徵詢醫生或其他醫護人員（例如牙醫、藥劑師、護士同中醫師），而如減輕注射部位疼痛同不適：

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不應接種內地科興CoronaVac「克爾來福」疫苗人士：

１）對克爾來福或其他滅活疫苗；或克爾來福疫苗中的任何成分（活性或非活性成分；或生產過程中使用的任何物質）有過敏史，其成分包括：

氫氧化鋁

磷酸氫二鈉十二水合物

磷酸二氫鈉一水合物

氯化鈉

注射用水

２）過往發生過疫苗嚴重過敏反應如急性過敏、血管神經性水腫、呼吸困難等

３）在接種前一劑疫苗後出現任何神經系統異常反應

４）患有嚴重神經系統疾病，如橫貫性脊髓炎、吉-巴氏綜合症、脫髓鞘疾病等

５）患有未控制的嚴重慢性病

６）正在懷孕或哺乳

７）18 歲以下的兒童

如有以下情況，使用內地科興CoronaVac「克爾來福」前，須先諮詢醫護人員：

１）發燒

２）過敏體質

３）患有急性疾病或嚴重慢性疾病，或處於慢性疾病的急性發作期

４）糖尿病患者或有驚厥、癲癇、腦病或精神病史；或這些病症的家族史

５）患有血小板減少症或出血性疾病

６）由於惡性腫瘤、腎病綜合症、愛滋病等疾病或影響免疫系統的藥物（如皮質類固醇），你的免疫系統減弱

如有更多常見問題，可瀏覽港府網頁。

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記者：鄧凱文