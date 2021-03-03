【復必泰疫苗】3間社區疫苗接種中心至少有10日預約額滿　其餘尚有大量名額

▲ 有3間接種中心至少有10日已額滿。（馮漢柱攝）

政府訂購的首批100萬劑「復必泰」新冠疫苗，其中58萬多劑上周六抵港，政府先開放7間由醫管局營運的社區疫苗接種中心為市民注射，5個優先組別市民可於今（3日）早上9時起到網上預約接種疫苗，預約期由即日起至本月30日，名額共約14萬個。截至下午5時，其中3間接種中心，包括中山紀念公園體育館、西灣河體育館及荔枝角公園體育館，各有至少10日以上已經額滿。以下為各間接種中心的預約情況：

港島

中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心：

首10日已額滿，其餘日子尚餘大量名額。

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西灣河體育館社區疫苗接種中心：

首7日已額滿，其餘日子尚餘大量名額。

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九龍

教育局九龍塘教育服務中心社區疫苗接種中心

有16日已額滿， 尚餘5日有少量空位。

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曉光街體育館社區疫苗接種中心

3月10、11、13、15日已額滿，其餘日子仍有充裕名額。

荔枝角公園體育館社區疫苗接種中心

首10日已額滿，往後日子仍有名額。

新界

龍琛路體育館社區疫苗接種中心

首4日已額滿，往後日子仍有大量名額。

元朗體育館社區疫苗接種中心

首5日已額滿，其餘日子仍有充裕名額。

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記者：黃悅晴