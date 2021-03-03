  • 19°C
香港時間 : 2021304日 (週四) 11:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 吳孟達 5000元消費券 財政預算案2021 陀槍師姐2021 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【復必泰疫苗】3間社區疫苗接種中心至少有10日預約額滿　其餘尚有大量名額

社會 17:53 2021/03/03

分享：

熱門 吳孟達 5000元消費券 財政預算案2021 陀槍師姐2021 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

有3間接種中心至少有10日已額滿。（馮漢柱攝）

政府訂購的首批100萬劑「復必泰」新冠疫苗，其中58萬多劑上周六抵港，政府先開放7間由醫管局營運的社區疫苗接種中心為市民注射，5個優先組別市民可於今（3日）早上9時起到網上預約接種疫苗，預約期由即日起至本月30日，名額共約14萬個。截至下午5時，其中3間接種中心，包括中山紀念公園體育館、西灣河體育館及荔枝角公園體育館，各有至少10日以上已經額滿。以下為各間接種中心的預約情況：

港島

中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心：

首10日已額滿，其餘日子尚餘大量名額。

 

    點擊圖片放大
    +3
    +2

西灣河體育館社區疫苗接種中心：

 首7日已額滿，其餘日子尚餘大量名額。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

九龍

教育局九龍塘教育服務中心社區疫苗接種中心

有16日已額滿， 尚餘5日有少量空位。

    點擊圖片放大
    +2

曉光街體育館社區疫苗接種中心

3月10、11、13、15日已額滿，其餘日子仍有充裕名額。

荔枝角公園體育館社區疫苗接種中心

首10日已額滿，往後日子仍有名額。

新界

龍琛路體育館社區疫苗接種中心

首4日已額滿，往後日子仍有大量名額。

元朗體育館社區疫苗接種中心

首5日已額滿，其餘日子仍有充裕名額。

 

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴

 

 

相關文章

【新冠疫苗】9類人士不應接種德國BioNTech或中國科興疫苗　發燒者、懷孕者應先諮詢醫護【一文看清】
17:16 2021/03/03
【新冠疫苗】9類人士不應接種德國BioNTech或中國科興疫苗　發燒者、懷孕者應先諮詢醫護【一文看清】
【復必泰疫苗】3間社區疫苗接種中心至少有10日預約額滿　其餘尚有大量名額
17:53 2021/03/03
【復必泰疫苗】3間社區疫苗接種中心至少有10日預約額滿　其餘尚有大量名額
【疫苗接種】官涌接種中心澄清接種疫苗人數　截至下午1時半接種率達95%　
17:15 2021/03/03
【疫苗接種】官涌接種中心澄清接種疫苗人數　截至下午1時半接種率達95%　
經濟 疫苗 BioNTech 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

5歲女童疑被虐致死　控方：父將女兒頭部撞天花板10多次
10:54 2018/01/09
5歲女童疑被虐致死　控方：父將女兒頭部撞天花板10多次
突發新聞 - 5歲女童被虐致死父及繼母被捕　警改列謀殺案
22:12 2018/01/07
5歲女童被虐致死父及繼母被捕　警改列謀殺案
【移民英國】地勤被炒與丈夫賣樓移民英國　太太：老公話過到去至算
10:50 2021/02/28
【移民英國】地勤被炒與丈夫賣樓移民英國　太太：老公話過到去至算