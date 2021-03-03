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譚耀宗︰不愛國的人不可能治理好香港　愛國者治港是民意所向

政治 17:17 2021/03/03

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全國人大常委譚耀宗稱，不愛祖國的人，不可能治理好香港。（經濟日報資料圖片）

全國人大常委譚耀宗稱，「一國」都是「兩制」的根基，沒有祖國就沒有香港，不愛祖國的人，不可能治理好香港。他認為，堅持「愛國者治港」原則是香港得以落實「一國兩制」基本國策的前提，亦是香港社會行穩緻遠的基礎。

譚耀宗接受內地報章訪問時表示，國家主席習近平提出的「愛國者治港」原則，不但是中央期待，亦是民意所向。他稱，「港獨」分子利用香港制度存在的漏洞，滲透到香港地方治理的架構之中，企圖取代「愛國者治港」，如今，在中央和香港特區政府的共同努力下，「港獨」勢力已得到有效壓制，認為要總結經驗，防止亂港勢力死灰複燃。

他續指，港區國安法實施，「無疑給了黑暴勢力當頭一棒」，社會得以逐步恢複穩定，相信若香港堅守「愛國者治港」，會有令人期待的美好未來。

在疫情防控方面，譚耀宗表示，期望中央能增加供港國產疫苗的數量，他指出，香港與內地有緊密的聯繫，恢複通關對香港的經濟複蘇，以及社會發展至關重要。

另外，譚耀宗認為，對香港來說，粵港澳大灣區是充滿機遇與發展潛力的地方，希望香港能發揮特有優勢，幫助大灣區發展。他指出，很多香港的年輕人對內地缺乏了解，要鼓勵他們多到內地看看，在大灣區尋找工作機會，增加對內地環境的了解。

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責任編輯︰尹櫻霖

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