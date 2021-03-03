【星二代尖子】王菲送細女讀瑞士貴族國際學校　14歲李嫣未成年「紋身」捱批

▲ 王菲細女14歲李嫣疑「紋身」捱批，其實它只是紋身貼紙。

樂壇天后王菲育有2女兒，近日，細女李嫣在新開的Instagram，上載了一張profile照片展示背上一個小貓的黑色紋身，令她備受抨擊，指她未成年不應紋身，而她在限時動態發帖澄清只是貼紙。

▲ 李嫣澄清只是貼了紋身貼紙。（網上圖片）

14歲李嫣貼紋身貼紙

王菲跟第二任丈夫李亞鵬所生的14歲女兒李嫣一直備受關注，她之前不時在網絡發佈帖文分享近照，可是疑受不了網民的抨擊，她去年年底一下子清空Instagram內所有帖文，並另開了一個新的私人帳號。她的profile pic放了她的背面，照片露出背上有一個細小的「黑貓紋身」，網友批評她未成年不應紋身。她透過限時動態以英文澄清︰

OK……its called a tattoo sticker……（它是紋身貼紙）

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王菲放任管教兩女兒

王菲是放任媽媽，管教是放手不緊張，讓孩子發揮。據悉她曾指自己在相當尊重孩子的家庭成長，孩子可以自己作決定，沒有壓力，也不專制。她在大女竇靖童1歲時就寫了一首歌給愛女說：「你不能去學壞，你可以不太乖。」可見王菲的教育是放任式。

此外，王菲曾接受《楊瀾訪談錄》的訪問表示，兩個女兒的性格不同，大女竇靖童在青春期時說話老成，表現出很有哲學。而細女李嫣則性格淡定，除了學業以外，其他時間兩母女都打成一片，沒有當媽媽的威嚴。

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送細女讀瑞士貴族國際校

王菲選擇送細女海外升學，入讀瑞士貴族國際學校博所萊伊學院（Collège Alpin Beau Soleil）。於2019年9月之時，校方在facebook刊登了學生的校園生活照，當中發現了李嫣的身影，她跟不同國籍的同學一起上課及參加校外活動。

博所萊伊學院創校於1910年，是瑞士最古老的私立寄宿學校之一，校舍位於阿爾卑斯山。現時每年學費高達109,250瑞士法郎（約92.7萬港元），而當中還未計其他雜項，如按金、校服費用、每年旅行費用、額外語文課堂費用等。

▲ 李嫣（藍衫淺牛仔褲者）跟同學參加戶外活動。（facebook圖片）

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每年學費逾93萬元

依校方資料，全球只招收260名學生，來自55個不同國籍，以英語及法語為教學語言，提供英國會考IGCSE、IB國際文憑及法國文憑（French Baccalaureate and Brevet programmes）課程，師生比例約1:4小班教學。博所萊伊學院擁有豪華校舍、寬敞宿舍及完善設施，包括多個室內外運動場、健身室、泳池、攀石場、圖書館、Band房等。

在疫情以及假期下，早前來自不同國家地區學生未有回校，校方現時陸續恢復面授上課，並表示開心見學生們陸續回歸校園。在校方facebook可見，學生們都戴口罩上堂，而課堂形式和活動多樣有趣，請來酒店廚師到校教烹飪課，又有藝術畫畫課，更見同學有乘直升機，在之前情人節亦有舉行活動，可見校園生活多姿多彩。

該校畢業生成績不俗，大多升往海外名牌大學，包括哈佛大學、劍橋大學、牛津大學、倫敦大學學院及多倫多大學等。

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責任編輯：王明芳