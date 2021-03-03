【新冠肺炎】旅發局料跨境旅遊今年下半年起重啟　逾11億元重振旅遊業包括向全球推廣大灣區旅遊

▲ 旅發局預料，跨境旅遊最快今年下半年開始陸續重啟。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎重挫旅遊業，旅發局料跨境旅遊最快今年下半年起陸續重啟，擬用逾11億元重振行業，短期推「賞你住」及第二輪「賞你遊」計劃，市民消費滿800元可換取500元酒店住宿餐飲折扣，或免費參與本地遊旅行團，名額4萬個，若疫情穩定，最快數周內開展。

旅發局今年亦會重整對內地市場的策略，投放更多資源向全球推廣大灣區旅遊，建立大灣區旅遊品牌，冀通關後吸納一程多站的過夜旅客，未來舉行的活動如「香港單車節」等，亦擬添大灣區元素；疫後則以「海上Staycation」作為復甦郵輪旅遊的首選，以及計劃今年11月將「大城小區」項目延至西九龍。

旅發局指，若疫情穩定，未來數星期將推「賞你住」＋「賞你遊2.0」計劃，名額共4萬個，詳情即看：【下一頁】

旅發局今日（3日）公布2021/22年度工作計劃，總幹事程鼎一表示，雖然海外及本港已陸續開展新冠疫苗接種計劃，但疫情仍然反覆，即使旅遊需求殷切，估計未來3至6個月，本港仍難以全面恢復跨境往來，但或能與個別市場逐步重啟旅遊，而歐洲國家亦計劃定於今年6、7月時恢復區內旅遊，故預期本港跨境旅遊最快今年下半年或第四季逐步重啟。

程鼎一指，帶動本地消費和協助旅遊業重啟的推廣活動等短期工作中，除了即將推出全新「賞你住」計劃及新一輪的「賞你遊香港」活動外，會在旅遊陸續重啟時，透過大型推廣活動平台「Open House Hong Kong」，用優惠刺激旅客來港意慾，亦會為個別市場安排美食、建築及風水等「尊享體驗」行程。

他續言，旅發局今年會全面審視香港旅遊定位，重整對內地市場的策略，增加用於大灣區的推廣資源，本地盛事如「香港單車節」則增添大灣區元素，例如在港珠澳大橋上破風競賽；又會向全球進行推廣大灣區旅遊，建立大灣區旅遊品牌及會展旅遊樞紐，吸納一程多站過夜旅客。

被問及宣傳推廣會否予人側重內地客之感，程鼎一否認，解釋香港的定位是國際旅遊城市，重整策略並不代表長遠將重點偏重內地客，強調會平均分配予不同客源市場，重啟旅遊初段會注重亞洲周邊地區及大灣區。

▲ 旅發局2021/22年度資源分配。（旅發局提供圖片）

新一份《財政預算案》建議增撥7.65億元支持旅發局重振旅遊業的工作，程鼎一說，連同旅發局2021/22年度3.73億元常規撥款，今年合共有逾11億元的撥款，強調會把今年獲得的新撥款應使則使；又指受疫情影響，旅發局去年有不少項目未能推展，有逾7億元撥款未用盡，將會歸還政府，不想滾存於今年使用。

旅發局「大城小區」項目擬11月延至西九龍；復甦郵輪旅遊以「海上Staycation」作首選，詳情即看：【下一頁】

旅遊界立法會議員姚思榮說，本港旅遊業在目前的環境下處於被動，重振旅遊業的工作受制於疫情及控疫程度，短期內業界仍會以本地市場為核心，若港府可豁免本地遊的「限聚令」，料「賞你遊」及「賞你住」計劃反應熱烈，約有100間旅行社可提供本地團行程選擇，而房價約1,000多元的度假式酒店則較受歡迎。

他又認為，恢復跨境旅遊上，現除與本港商討已成熟的新加坡外，暫看不到有哪一個國家可開放到，而大灣區客群消費力有一定水平，客源比例廣泛，旅發局加強該區的推廣，做法務實。

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記者：陳曉瑩