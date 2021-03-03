【高IQ尖子】陳伶俐長子IQ130讀港大神科　遺傳林敏驄才華鋼琴達演奏級

▲ 陳伶俐兒子是資優生。

44歲的陳伶俐歷兩段婚姻，在2008年與林敏驄離婚後，二人所生的兒子林肯（Lincoln）和林善（Yohji）隨陳伶俐生活。陳伶俐嫁新加坡隱形富豪劉頌銘，並在2014年為對方誕下一名兒子。

而大仔Lincoln原來是資優生，遺傳了生父林敏驄的音樂才華，歌藝不俗的他曾於街頭busking。

▲ 陳伶俐長子Lincoln早前22歲生日，分享與大仔慶生的照片。（取自IG）

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大仔是資優生

近日有報導指，陳伶俐跟前夫林敏驄所生的兒子林肯，原來林肯讀書非常厲害，從小就是資優兒童，IQ更達130之高，並於名校聖保羅男女中學畢業，DSE全部科目考獲5*或以上！

林肯現時在香港大學讀書，入讀有「神科」之稱的IBGM（International Business and Global Management），此被視為大學的商科精英，畢業的學生不少為大公司爭相招聘。

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Lincoln遺傳爸爸林敏驄音樂天份，閒時會與友人夾band，更是主音，Lincoln也有在社交平台展示夾band短片。事實Linclon亦擅長彈琴，中學時已考到演奏級，有才子潛質。

早前媽媽陳伶俐曾跟大仔Lincoln一同慶生，不少網民指兒子跟爸爸林敏驄很似樣，由於大仔樣子成熟，跟陳伶俐亦十足兩姊弟。

▲ 林敏驄坦言兒子讀書沒有壓力。（東星圖片）

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現年44歲的陳伶俐於1996年參加港姐競選而入行，因工作關係而認識林敏驄，拍拖不久便公開戀情，及至1998年，只得22歲的陳伶俐未婚懷孕，但她跟林敏聰的婚姻只維持十年便終告，兩名兒子林肯和林善的撫養權歸陳伶俐。

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而陳伶俐於2012年再婚，嫁新加坡富豪老公劉頌銘，並於2014為夫婿誕下一子。

歷離婚後才成熟

陳伶俐曾在媒體訪問中說過，三名兒子相處融洽，當中大仔Lincoln自小已很聰明，除無師自通學彈琴，又背得出年曆每個日子是星期幾。伶俐當年帶大仔去做IQ測試，結果發現其IQ超過130，為資優兒童，之後更入讀名校聖保羅男女中學附屬小學。

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▲ 生活幸福。（取自IG )

兒子是高材生外，陳伶俐亦曾於訪問中透露大仔喜愛唱歌，曾於尖沙咀街頭busking，天生有著音樂才華。

兩年前陳伶俐於社交平台分享「寫給兒子的信」，內容令人十分感動。信中伶俐提到當年只得22歲未婚懷孕，要為自己的「任性」負責任。經歷離婚後，懂事的Lincoln鼓勵陳伶俐去拍拖，希望媽媽得到幸福。伶俐在信中說，以後都會全力支持兒子。

同場加映：陳倩揚訪問

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