【新冠疫苗】澳門今開打德國BioNTech疫苗　首日約500人接種當局形容整體暢順有序

▲ 澳門今（3日）開打復星/BioNTech的復必泰新冠疫苗，當局指今日約有500接種疫苗，形容整體情況有序及暢順（資料圖片）

澳門上月9日啟動國藥新冠疫苗接種，今（3日）開打復星/BioNTech的復必泰新冠疫苗，當局指今日約有500接種疫苗，形容整體情況有序及暢順，而截至今午約有40,000人次預約接種新冠疫苗，其中約4,000人次(10%)預約接種BioNTech，而在6,500名60歲以上已預約人士中，有1,470人次(約25%)預約接種BioNTech。

當地衞生局新冠疫苗接種協調員戴華浩指，約有100名60歲以上人士預約接種國藥新冠疫苗，但因未能通過網上的問卷評估，其中有50人已轉為預約接種BioNTech疫苗；另50人則未見再預約。戴華浩重申，未能通過評估的市民仍可按自願原則，選擇是否接種其他疫苗或取消預約。

當局坦言，由於澳門未有疫情，市民接種意願或不太高，故衞生局正在安排各政府部門、學校、社會服務機構等，提供集體接種，並透過宣傳鼓勵市民踴躍接種。

9類人士不應接種德國BioNTech或中國科興疫苗，發燒者、懷孕者應先諮詢醫護：

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就本港近日一名6旬翁疑接種疫苗後死亡事件，戴華浩指不良事件的發生未必與接種疫苗存在必然的因果關係，強調仍須待本港作更進一步調查，又指兩地提供的疫苗則來自不同生產商，當地衞生局亦已設有恆常機制就接種疫苗的不良事件作出持續監測，並會與港府保持聯繫。



他強調，現時各地所提供的各種疫苗都十分安全，未有科學證明顯示注射mRNA疫苗後會出現急性周圍性面癱或其他嚴重副作用，而接種國藥滅活疫苗出現嚴重副作用的機率約僅為百萬份之一左右。澳門自開始為市民接種疫苗至今，只有少數個案出現輕微不良反應，如注射部位的疼痛、頭疼、發燒等。

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記者：鄧凱文