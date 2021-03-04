【靚媽辛酸】葉翠翠在家中受傷　感嘆一言難盡：為咗個家傾盡所有

▲ 靚媽葉翠翠早前發文放負。

2005年港姐冠軍葉翠翠家中受傷！靚媽葉翠翠與建築師周曉東（Raymond）於2015年結婚，夫婦非常恩愛育有三個兒子。而成功轉當KOL的翠翠，據說月賺近百萬元。

靚媽葉翠翠於2019年以6900萬元購入近3千呎的紅山半島獨立屋，大宅三層高兼擁私人花園，並把在家中建成「遊樂園」，於花園露台設巨型吹氣泳池，讓小朋友留在家也可盡情玩樂，堪稱廿四孝媽媽。

身為超人氣KOL的翠翠，亦不時在社交平台分享幸福家庭生活點滴，大騷幸福家庭生活。

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翠翠罕有放負

可是在3月1日，靚媽翠翠竟突然在個人社交平台罕有地吐苦水，並似暗示負面情緒與家庭生活有關。

她貼了一張大仔Jake及二仔Triton的照片，寫道：「呢幾日好失望。。。好失望。。。失望的感覺好可怕。。我為咗呢個家真係傾盡所有，毫無保留。每次想起兩個仔，佢哋真係好錫我，最愛係媽mi，做乜都要預我一份。呢幾日我都陪佢哋瞓，佢哋一瞓醒就見到我真係好開心，即刻要同我面貼面咁。」

無奈稱一言難盡

帖文一出，令人擔心她是否婚姻出配危機，很多網民留言關心及安慰，但翠翠始終不願透露不快的原因，只是表示「一言難盡」。

另外，亦有人留言問為何沒有提及細仔，她解釋稱：「第3個仲係一舊飯，未識得錫我，另外兩個識。」

▲ 葉翠翠與兒子玩耍時受傷。（取自葉翠翠facebook）

與子玩耍受傷

幸好過了一段時間，她心情似已平伏，昨天（3月3日）在社交平台上載愛貓洗澡的段片，她並寫：「話時話，好耐都冇見過大公主沖涼了。昨晚佢好似心情幾好，沖返個靚涼先」看來翠翠已心情開朗，一切雨過天晴。

在昨天晚上，葉翠翠又上載一張眉上方受傷的照片，幸僅屬小小的皮外傷，她寫道：「同個仔玩，自己撞到流血」。從相中所見，只是很小的傷而且，況且她與兒子玩耍，相信家庭生活應該沒有大問題，令大眾放心。

同場加映：楊潮凱訪問