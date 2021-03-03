【虐殺女童】5歲女童涉被生父繼母謀殺　生母指女童生前是正常小朋友及能自理

▲ 5歲女童疑被謀殺，生父及繼母否認謀殺罪今於高等法院開審。(經濟日報資料圖片)

5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死，女童的父親及繼母否認謀殺罪，案件今（3日）於高等法院開審，女童的繼外婆亦涉虐待女童及其8歲兄長否認4項虐兒罪。女童的生母今出庭作供，形容女童遷出祖母寓所前，是正常的小朋友，毋須穿著尿片，亦可正常走路和自理。

女童Z的生母M今出庭作供，她供稱女童生前，她因為工作關係，較少與Z及其8歲兄長X相處，但放假時會陪伴兩兄妹玩耍，直至2013年她與前夫分開並遷出為止。M供稱前夫只曾經在X不足1歲時，因X推跌飯碗而拍打過X的臀部，並沒有其他體罰情況。M又形容前夫性格「好愛錫屋企人，唔係特別暴躁嘅人，就算嬲都唔會隨便鬧人」。

M續稱她於2013年遷出與前夫同住的寓所後，每星期六均會返回寓所陪伴兩兄妹，當時兩兄妹仍是正常的小朋友，她確認Z於2015年入讀幼兒園時，已可自行上廁所而毋須穿著尿片，亦可正常走路和自理，學習能力和學業表現正常。

其後女童的繼母遷入寓所後，M便再沒有回家與兩兄妹見面，只可要求祖母帶兩兄妹外出跟她見面，次數更愈來愈少，因為祖母向她解釋，繼母不喜歡祖母帶兩兄妹出來跟她見面。M曾於2017年7月曾經帶同兩兄妹前往廣州旅行，該次是她最後一次跟Z見面。

M續稱，後來兩兄妹隨父親及繼母搬離祖母家後，M曾多次致電前夫，要求與兩兄妹見面，但均遭藉詞推搪，甚至教兒子錄語音訊息向M稱「媽咪我唔想見你。」

M在代表父親的大律師吳政煌盤問下供稱，她與前夫是中學同學，兩人自2007年起拍拖，她可說是了解前夫的性格。兩人分開前，前夫曾於起市任職理貨員，月入約1萬元，M則任職收銀員，月入約7,000至8,000元，兩人均有給予前夫母親家用。被問及前夫是否已負起做丈夫的責任，M回應指「如果佢覺得俾錢就係照顧咗我哋，咁係囉。」

被問及兩人關係是否不穩定，M指出自從前夫任職文員期間，經常回內地，更以跟朋友去玩為由，經常不回家，兩人關係才轉差，M又否認因嫌棄前夫賺錢不夠多而與前夫離婚。M又解釋她當初沒有跟前夫爭奪子女撫養權，是因為前夫的母親表示若然M取得撫養權，她便無法再照顧一對孫兒，並會感到不開心，因此M才決定將撫養權交給前夫。

M於控方覆問下進一步解釋，她與前夫關係轉差，是源於丈夫轉工後經常回內地，其後又常常躲在房間或廚房通電話，電話屢傳出女人聲，前夫後來在爭執期間要求離婚，因此她才決定跟他分開。案件明(3日)續審。

涉案父親（29歲，運輸工人）及繼母（30歲，家庭主婦）同被控1項謀殺罪，控罪指兩人於2018年1月6日在香港，謀殺5歲女童Z。而涉案繼外婆（57歲，會計文員）則被控4項殘暴對待兒童罪，控罪指她於2017年8月10日至2018年1月6日期間，在寓所內，身為滿16歲而對1名不足16歲的兒童，即Z及其7歲兄長X負有管養及照顧責任的人，故意虐待及忽略兩人，其方式相當可能導致他受到不必要的苦楚或健康損害。

法官就本案頒下匿名令及限制報道，不能披露涉案被告、事主及證人資料及相片，包括住址及所就讀學校等，違令或涉藐視法庭。

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記者：楊詠渝

