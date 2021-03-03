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立法會完成逐條審議入境條例修訂　保安局冀在今年8.1生效

政治 18:47 2021/03/03

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保安局副局長區志光。（程志遠攝）

立法會正在審議《2020年入境（修訂）條例草案》，相關法案小組委員會今日下午已完成逐條審議。保安局表示，如一切順利，希望暫定條例在今年8月1日生效。

修例內容包括，保安局局長可要求提供乘客或機組人員資料或數據予入境處處長，並可賦權予入境處處長，指示某運輸工具不可運載某人。立法會法律顧問關注，該項修例或否擴闊保安局局長禁止人出入境的權力，以及是否符合《基本法》要求。

保安局副局長區志光回應稱，基本法第31條中提及的香港居民的旅行和出入境自由，受到充分保障，有信心提出的修訂符合《基本法》和人權法，又強調修訂沒有擴大保安局局長的權力，入境處處長行使權力時亦會非常小心。

另外，區志光表示，2017年至去年，原訟法庭共接獲9900宗與免遣返聲請有關的司法覆核許可申請。已處理的3000宗中，僅106宗覆核許可獲批，佔3.5%；獲批的覆核許可個案中，57宗已完成審理，僅8宗得直，即會發還給上訴委員會重新考慮，上訴委員會現完成2宗個案，均維持原有決定，拒絕申請。

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記者：林曉君

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