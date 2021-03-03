行政長官會同行政會議通過鰂魚涌海裕街換地方案　包括須建行人天橋連接海濱及內街

▲ 太平協和於2018年曾提鰂魚涌海裕街項目新方案。（經濟日報資料圖片）

發展局今日(3日)公布，行政長官會同行政會議已通過2幅有關鰂魚涌海裕街的私人地段業權人原址換地申請，業權人發展有關項目時，須於重新獲批地段範圍外，一併興建合共約6,300平方米的公眾休憩空間，及一條長290米、闊6米，連接海濱地帶及鰂魚涌腹地的無障礙有蓋行人天橋。

原私人地段總面積約為2,477平方米，按照土地契約只限作工業及/或倉庫用途，業權人2001年9月在符合當時規劃用途下獲批出建築圖則，以興建一幢樓高25層（主水平基準以上約85米），地積比率約15倍的工廈，並於2017年展開地基工程。惟此舉引起強烈公眾意見，要求以與海濱環境更融合的用途及發展密度，代替高層工廈發展。

發展局及後接觸業權人，以探討替代方案，根據行政長官會同行政會議的批准，業權人須在發展有關項目時，在重新獲批地段範圍外一併興建合共約6,300平方米的公眾休憩空，包括約2500平方米的新休憩空間；於鄰近地點重置面積約1,000平方米的寵物公園；和提升現時約2,800平方米的海濱長廊。

業權人同時須興建一條長290米、闊6米，連接海濱地帶和鰂魚涌腹地的無障礙有蓋行人天橋，而有關設施的建築費用經政府審核後可從地價中扣除，上述設施亦需24小時向公眾開放。政府將繼續管理及保養經重置或翻新後的現有設施；而新設休憩用地和行人天橋則會由業權人管理和保養。

當局稱，有關原址換地是為取代業權人，本來於該處推展的25層高工業大廈發展項目，於按十足市值繳付地價後，業權人可在重新獲批地段，按照城規會許可進行海濱休閒、旅遊及商業發展。

發言人又指換地方案從多方面照顧公眾利益，成功取代與海濱極不協調的工廈發展，同時所提供額外公眾休憩空間有助打造連綿不斷的海濱長廊，連接未來東區走廊下之行人板道和鰂魚涌公園。

而擬議的行人天橋亦可改善內陸地帶與海濱的通達性，大幅縮短步行距離多達500米，即約8分鐘步程。

政府會與業權人繼續跟進換地的後期工作，並在業權人接納及繳付按現行機制評估的土地補價後，方可完成換地程序並展開發展。

持份者會進一步參與公眾休憩空間的設計，而與有蓋行人天橋相關的道路工程亦會按照《道路（工程、使用及補償）條例》（第370章）刊憲，讓市民在為期2個月的法定期內提出意見。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡