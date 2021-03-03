人代建議向在港外籍人才提供「大灣區通行證」

▲ 港區人大代表洪為民建議，向在港外籍人才提供大灣區通行證。（資料圖片）

十三屆全國人大四次會議將於周五召開，港區人大代表洪為民建議，對在港外籍人士，提供大灣區出入境便利設施，包括向已獲得香港永久居民的外籍人士，及透過「傑出創科學人計劃」及其他計劃來港的科技人才，由內地出入境部門簽發「大灣區外籍人才通行證」。

洪為民指出，由於中美關係變化，美國長期在科技領域對中國的限制，令不少美國華裔，甚至亞裔學者想離開美國，而香港的國際化生活環境和低稅制，以及大灣區創科產業的蓬勃發展，料能吸引這些學者來港發展。

他續稱，欣見港府在《施政報告》中推出為期5年的「傑出創科學人計劃」，相信這批頂尖優秀人才能為大灣區創科發展作貢獻，惟這些人才很多都持有外籍，他們要到大灣區內地城市工作交流，就需申請簽證。洪為民認為，如果能簡化現行的在港外籍人士簽證申請手續，提供出入便利措施，定能促進大灣區的高端人才交流，並有助更多高端人才在大灣區集聚。

洪為民建議，由內地出入境部門向上述人士簽發「大灣區外籍人才通行證」，屆時須由大灣區內與科教有關的工作單位協作申請，首次簽發有效期1年，之後每次續批可3年或5年，甚至10年。他又建議， 通行證可設工作簽證選項，方便人才到大灣區進行科研或商務交流。而持有人待遇和香港高端人才一樣，可申請大灣區的「港人港稅」優惠，以吸引在港的外籍高端人才更願意為大灣區服務。

他又認為，大灣區通行證將來可擴展到身處外國的外籍高端科研人才，也可以通過網絡向出入境部門申請，屆時他們如果本身就有來港免簽，或已獲得香港的工作或居住簽證，就可憑通行證在大灣區內自由往返。

洪為民認為，上述建議能吸引更多國際人才透過香港，投身大灣區的科技發展，進一步強化香港作為大灣區國際人才中心的作用，壯大大灣區的科研實力，達到國家主席習近平所說的︰「聚天下英才而用之」。

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責任編輯：林曉君