【疫苗死亡】 63歲翁有嚴重冠心病或因呼吸衰竭致命　專家認為與疫苗接種無直接關係

▲ 63歲翁有嚴重冠心病或因呼吸衰竭致命，專家一致認為與接種疫苗無關。

一名63歲男子上周五(2月26日)接種國產科興疫苗，及後於2月28日出現急性呼吸困難，自行前往伊利沙伯醫院接受治理，同日死亡。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今（3日）會就事件開會討論。專家委員會的共同召集人孔繁毅教授和李卓廣醫生，以及衞生署助理署長（藥物）陳凌峯於會議後會見傳媒。

孔繁毅表示，患者本身有長期病患包括糖尿病、高血壓、高血脂，心臟病、中央肥胖及嚴重吸煙習慣。根據初步解剖，發現死者3條血管分別有7至10成嚴重閉塞，委員會初步認為死因是嚴重冠心病，導致急性心肌梗塞及肺水腫，以致呼吸衰竭後死亡，與疫苗接種並沒有直接的因果關係。

被問到接種疫苗會否間接誘發其自身疾病致死，另一召集人李卓廣稱外國資料庫提及相關情況，須待1至2星期後取得完整解剖報告出爐才可下最終決定，而個案亦要待死因裁判有結論後才可跟進索賠事宜。

伊利沙伯醫院副行政總監(專業服務) / 內科部門主管陳偉文醫生昨日指出，死者雖有長期病包括慢性支氣管炎、糖尿病及血壓高，但一直穩定；不過委員會今推翻說法，指死者入院時血壓已十分高，其上壓逾190、下壓逾130。

孔續指，該名6旬翁是自行前往接種疫苗，中心人員不會查詢其詳細病歷，接種後亦有逗留30分鐘才離開，認為事件沒有行政上的失當。他又舉例，倘個案在接種疫苗30分鐘內有嚴重敏感，已可判斷為直接由疫苗導致，或個案出現疫苗列舉需要注意的徵狀，例如面癱等已有數據知道可能有關的情況，則能判斷是直接或間接由疫苗導致。

至於疫苗接種計劃是否要煞停，孔繁毅說由於委員會已認為死亡個案與疫苗無關，故接種計劃會繼續，亦鼓勵長者等高危組別人士接種。孔強調市民有責任先審視自己的身體狀況，重申市民如有嚴重疾病，應先諮詢家庭醫生意見，有不良習慣及患嚴重疾病的人士，亦應先處理好自己的病情再接種。

孔相信長期病患人士一定知道自己病情，而死者本身有糖尿病、血壓高，及屬吸煙吸煙人士，認為是很高風險，故他有責任先向醫生查詢；而不煙不酒的健康人士則不需要先作身體檢查才接種。

李卓廣亦指，疫苗接種計劃小冊子上有提醒市民，倘患未控制的嚴重疾病則不適宜接種，提醒患相關疾病的市民接種前應請示家庭醫生。

伊利沙伯醫院搶救時不知患者曾打疫苗，亦沒有過敏反應，詳情請看：【下一頁】

林文健稱新冠疫苗接種計劃會繼續，形容「疫苗是防控重要武器」，更多請看：【下一頁】



9類人士不應接種德國BioNTech或中國科興疫苗，發燒者、懷孕者應先諮詢醫護：

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有專家認為有待驗屍證實死者死因，但認為長期病患人士若控制得好，仍可打針。詳細內容即看：【下一頁】

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記者：黃悅晴、鄧凱文、徐紹軒