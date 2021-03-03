【7.21暴動案】目擊白衣人向車廂內乘客施襲　證人指車廂內有小朋友

▲ 7.21暴動案今於區域法院續審。(網上圖片)

前年7.21元朗白衣人暴動事件，6名涉案被告否認暴動及有意圖而傷人等6罪，今（3日）於區域法院續審。證人C供稱，他當晚乘搭西鐵列車到達元朗站後，列車未有開出，有白衣人向車廂內乘客以木棍及藤條施襲，亦有白衣人擲玻璃樽。C表示自己的手掌被木棍插傷、手臂及腳均被擦傷。C又指，當時車廂內有1名年約10歲的小朋友站在座椅上，有女聲哀求「有細路，唔好打！」C明續作供。

證人C 今供稱，他於721當晚約10時40分，與朋友K乘搭西鐵列車到達元朗站，他指不知何故列車沒有關門，列車很久未有開出，有人說「依家下面大堂好危險」，並手持一袋上衣，問有沒有人穿黑衣，叫他們換走黑衣才離開車廂。C指數分鐘後，數十名白衣人衝上月台，有人手持藤條、狀似日本劍道用的竹刀，以及綁有中國國旗的藤條等武器，C供稱當時遂「匿返入車廂」。

C續指，有近10名白衣人向車廂內約7名乘客擲玻璃瓶，1公升裝紙包飲品等雜物數次，更有紙包飲品爆開，瀉滿一地。C又指，另有白衣人揮動約1吋粗的木棍，並向C插過去，C稱當時伸手擋駕致手掌受傷，其手臂及腳均有擦傷，C估計施襲過程約10分鐘。

庭上並播放一段車上乘客所拍攝的片段，當中拍攝到白衣人施襲時，有女聲哀求道「有細路，唔好打！」C憶述，1名年約10歲小朋友站在車廂內的一張長椅上。控方指證人C及後於列隊認人手續中，認出第7被告鄧英斌曾出現在現場。C確認並供稱鄧當時手持超過60厘米長的棍棒，與5至6人一同指嚇車廂內乘客。

庭上及後播出大量白衣人進入形點II商場的情況，白衣人在片段中向元朗站方向跑去，白衣人及後亦從元朗站F出口離開現場，再經形點II商場離開。控方指第7被告鄧英斌出現在其中，他身穿一件印有多個Champion字樣的白色上衣，鄧的律師亦表示不會爭議其身分。

控方另外提到警方事後一度未能找到第8被告蔡立基，指他有潛逃跡象。蔡的代表大律師表現驚訝，並指剛才知道控方有此項指控。控方解釋，事發後警員曾到被告住所找被告，當時被告不在，警員通知其家人，警方其後成功致電被告，但對方聽到致電者是警員則切斷通話，再撥打時被告已關機，及後在街上找到與朋友同行的被告。蔡的律師則表示需時決定是否爭議。證人C明繼續作供。

另外有辯方律師指出，「承認事實」文件中有資料出錯，當中一個閉路電視所拍攝的位置寫成「往紅磡」方向，而事實是「往屯門」，辯方律師要求修正，控方同意。法官葉佐文叫被告站起身，再一次承認經修訂的「承認事實」。

6名否認控罪的被告為王志榮（55歲；運輸工人）、黃英傑（49歲；電工）、鄧懷琛（61歲；商人）、吳偉南（58歲；貨車司機）、鄧英斌（61歲；退休）及蔡立基（40歲；機械技工），他們否認暴動、有意圖傷害他人及串謀有意圖傷害他人等6罪受審。

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記者：林欣樂