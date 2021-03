梁振英未排除再選特首？　政圈料「跑馬仔」人選或下半年才見真章

▲ (資料圖片)

特首選舉明年舉行,一場「跑馬仔」又再悄悄開始,政圈紛紛猜測誰是下任特首人選。路透社今日報道,前特首、全國政協副主席梁振英接受傳媒訪問時,未有排除會否再選特首,只稱「現時國家大事是有關愛國者治港,不想在現階段有多一個焦點」。

梁振英又在訪問稱,自己是數百萬名合資格競選特首的港人之一,他會竭盡全力為香港以及為國家服務,同時強調卸任後的過去3年並非「甚麼也不做」(I've not been exactly sitting on my hands in the past three years.)。



值得留意的是,梁振英去年11月接受港台節目訪問,被問到會否再參選特首時,曾表明「目前無」有關意願。

至於另一個被視為特首人選的財政司司長陳茂波,在上周發表財政預算案後,亦曾多次被問到會否參選特首,他同樣無正面回應「有」或「無」,只稱「整個團隊在特首領導下,全心合力抗疫、全力部署及推動疫後經濟重建,大家一條心努力中」。

而現任特首林鄭月娥亦多次被問到會否爭取連任,去年11月發表的《施政報告》推出多項融入內地、大灣區發展措施,曾被立法會議員田北辰形容為爭取連任的政綱。今年1月底,林鄭在接受外媒訪問時繼續拒答會否連任,但就說,「會安慰自己,很多時女性被安排做最困難的工作,而我剛好是其中之一。」

有政界中人指,中央正忙於處理香港選舉制度的大手術,誰人會是下屆選委會成員都尚未可知,因此多名潛在特首人選都不敢公開表態參選意向,以免為中央添煩添亂而扣分。消息估計,誰人才是下任特首的真命天子,最快都要北京人大政協兩會後,甚至今年下半年才可見真章。

TOPick登陸MeWe啦:https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點,立即下載經濟日報App:https://bit.ly/2JdOaiS