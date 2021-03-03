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梁振英未排除再選特首？　政圈料「跑馬仔」人選或下半年才見真章

政治 20:15 2021/03/03

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(資料圖片)

特首選舉明年舉行，一場「跑馬仔」又再悄悄開始，政圈紛紛猜測誰是下任特首人選。路透社今日報道，前特首、全國政協副主席梁振英接受傳媒訪問時，未有排除會否再選特首，只稱「現時國家大事是有關愛國者治港，不想在現階段有多一個焦點」。

梁振英又在訪問稱，自己是數百萬名合資格競選特首的港人之一，他會竭盡全力為香港以及為國家服務，同時強調卸任後的過去3年並非「甚麼也不做」（I've not been exactly sitting on my hands in the past three years.）。
    
值得留意的是，梁振英去年11月接受港台節目訪問，被問到會否再參選特首時，曾表明「目前無」有關意願。

至於另一個被視為特首人選的財政司司長陳茂波，在上周發表財政預算案後，亦曾多次被問到會否參選特首，他同樣無正面回應「有」或「無」，只稱「整個團隊在特首領導下，全心合力抗疫、全力部署及推動疫後經濟重建，大家一條心努力中」。

而現任特首林鄭月娥亦多次被問到會否爭取連任，去年11月發表的《施政報告》推出多項融入內地、大灣區發展措施，曾被立法會議員田北辰形容為爭取連任的政綱。今年1月底，林鄭在接受外媒訪問時繼續拒答會否連任，但就說，「會安慰自己，很多時女性被安排做最困難的工作，而我剛好是其中之一。」

有政界中人指，中央正忙於處理香港選舉制度的大手術，誰人會是下屆選委會成員都尚未可知，因此多名潛在特首人選都不敢公開表態參選意向，以免為中央添煩添亂而扣分。消息估計，誰人才是下任特首的真命天子，最快都要北京人大政協兩會後，甚至今年下半年才可見真章。

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撰文 : 傳流螢

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