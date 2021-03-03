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【港區國安法】47人涉顛覆罪保釋申請預計明天判決　楊岳橋等4人退出公民黨

社會 20:20 2021/03/03

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兩名被告楊岳橋及譚文豪已退出公民黨，今中止由資深大律師梁家傑作代表。(經濟日報資料圖片)

47名參與民主派初選的人士被警方控以串謀顛覆國家政權罪，案件連續第三天在西九龍裁判法院提堂，各被告的保釋申請今（3日）傍晚大約6時完成，惟部份被告表示須作補充。公民黨前立法會議員譚文豪、楊岳橋等4人突然中止資深大律師梁家傑作為法律代表。據悉，4人已退出公民黨。總裁判官蘇惠德及後休庭待被告用膳，預計將於明（4日）天作出保釋申請判決。

其中4名被告公民黨前立法會議員楊岳橋、郭家麒、譚文豪及東區區議員李予信，早前由資深大律師梁家傑代表。惟梁突然向法庭指收到指示，中止代表4人。4人自行作補充陳詞。據悉，4人現已退出公民黨。

總裁判官蘇惠德其後休庭，待各被告先用膳。蘇惠德又指，鑑於有被告須作補充陳詞，控辯雙方亦會就傳媒報導保釋程序方面作陳詞，預計將於明（4日）天才就保釋申請作出決定，蘇惠德並希望可於今晚9時散庭。

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記者：王仁昌
 

煽動罪 立法會 郭家麒 譚文豪 楊岳橋 港區國安法

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