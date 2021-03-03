【虐殺女童】5歲女童涉被生父繼母謀殺案開審　女童曾缺課3個月繼母訛稱身在內地

▲ 5歲女童疑被生父及繼母謀殺，案件今於高等法院開審。(經濟日報資料圖片)

5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死，女童的父親及繼母否認謀殺罪，案件今（3日）於高等法院開審，女童的繼外婆亦涉虐待女童及其8歲兄長一同受審。控辯雙方同意案情中指出，女童自事發前約3個月起經常缺席不上學，繼母曾訛稱女童身在內地出席親友喪禮，父親又曾表示想自行在家教導女童。

控辯雙方同意案情中指出，2016年底，當女童Z和兄長X仍然與祖母及叔叔同住期間，叔叔曾有一次在家中聽到X大叫很痛，其後看到父親正在掌摑X，叔叔於是阻止父親，並發現X的下唇流血，面部有紅印。叔叔亦曾指出，父親及繼母兩人不時會命令兩兄妹罰企和罰抄，叔叔亦會出手阻止，曾經試過叔叔深夜回家時，發現X仍然在罰抄，便著他毋須再抄和去睡覺。

雙方同意案情又指，X和Z兩兄妹於2017年8月10日隨父親及繼母遷出祖母家，Z校內的老師自2017年9月6日起，就開始留意到Z身上有傷勢，當時繼母曾承認由於Z無法自理，因此她和丈夫曾打Z，老師提醒繼母不可體罰後，繼母承諾不會再體罰Z。約1星期後，老師發現Z的精神較差。

繼母於9月中一次送Z上學時，主動向老師提及Z面上有傷勢，並解釋Z自己將頭撞向衣櫃，而她的唇上有血，是由於太乾燥所致，Z的其中1隻牙齒又鬆脫，繼母指是因為Z正在換牙，要求老師多加留意。校方於2017年9月25日，再次留意到Z身上有傷勢，繼母亦承認曾體罰Z，並承諾不會再犯，老師認為Z的情緒開始轉差，亦會避免談及自己在家或放假時做些什麼。

雙方同意案情又指，Z自2017年10月起經常缺席不上學，繼母曾於2017年10月30日向校方訛稱，Z需往內地出席親戚的喪禮，因此需請假1星期，及後繼母於11月6日再次致電校方，指由於有親戚垂危，因此Z需逗留內地再多1星期，但事實上根據入境處紀錄，Z於上述期間根本從沒離港。

校方其後於2017年11月收到繼母來電，指有意為Z暫停上學，父親其後亦向校方指，他希望在家教導Z，但他卻連1至50和A至Z都無法數出。校方於11月18日再致電父親，父親指與繼母商討後，決定間中會讓Z返回學校上學。但校方於11月24日仍未見Z上學，於是再次致電父親，父親指Z不願上學，他會再與Z談談。

及至11月28日，因應Z仍然未有上學，校方再次致電父親，父親要求老師致電繼母，繼母解釋Z仍然不願意上學，反而希望在家學習，最後父親替Z退學，校方於12月7日向繼母問及Z的情況，繼母表示Z沒有問題。

至於X，雙方同意案情中亦提到，校方亦曾於2017年11月初發現X精神欠佳及有受傷，繼母曾向校方解釋她懲罰X坐無影凳，並指X疑患有渴睡症。校方於11月7至8日再次發現Y的眼角及上肢等多處有傷勢，遂聯絡繼母，繼母解釋X的傷勢可能由Z所造成，校方指由於X的傷勢太嚴重，要求繼母將X接走，並同時通知X的祖母。

祖母其後多次聯絡父親不果，懷疑X遭虐待，於是祖母於11月10日，連同兩名叔叔一同前往學校，想知道X現時的住址，惟校方表示不能透露，並著祖母等人報警。3人遂前往屯門警署報警，警方致電父親查問，父親向祖母解釋X的傷勢已獲處理，並承諾以後會接電話。

父親其後為X請了兩天病假，並要求校方勿再聯絡祖母。校方其後亦繼續發現X身上有傷勢，校內社工亦曾指照紀錄傷勢，並發現X於校內經常顯得非常疲倦，而且自從遷出祖母寓所後，便經常缺席。

涉案父親（29歲，運輸工人）及繼母（30歲，家庭主婦）同被控1項謀殺罪，控罪指兩人於2018年1月6日在香港，謀殺5歲女童Z。而涉案繼外婆（57歲，會計文員）則被控4項殘暴對待兒童罪，控罪指她於2017年8月10日至2018年1月6日期間，在寓所內，身為滿16歲而對1名不足16歲的兒童，即Z及其7歲兄長X負有管養及照顧責任的人，故意虐待及忽略兩人，其方式相當可能導致他受到不必要的苦楚或健康損害。

法官就本案頒下匿名令及限制報道，不能披露涉案被告、事主及證人資料及相片，包括住址及所就讀學校等，違令或涉藐視法庭。

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記者：楊詠渝