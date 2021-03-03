【重振旅遊業】旅發局「大城小區」擬11月延至西九龍　復甦郵輪旅遊以「海上Staycation」作首選

▲ 配合即將落成的香港故宮文化博物館，旅鱔局將選址西九龍作為下一個「大城小區」推廣的地區。（經濟日報資料圖片）

旅發局近年推出「大城小區」推廣項目，先後選中中環及深水埗進行宣傳，局方擬於今年11月將項目延至西九龍。該局亦計劃在疫後加強會展旅遊及郵輪旅遊的業界支援和宣傳，包括以「海上Staycation」或本地公海遊作為復甦郵輪旅遊的首選。

旅發局先後於2017年及2018年開展「舊城中環」及「香港．大城小區 - 深水埗」計劃，向旅客展現本港地道生活。局方今日（3日）公布2021/22年度工作計劃，總幹事程鼎一表示，配合即將落成的M+博物館及香港故宮文化博物館，局方將選址西九龍作為下一個「大城小區」推廣的地區，暫計劃今年11月推行，將本港文藝及休閒娛樂的特色宣傳予旅客。

旅發局料跨境旅遊今年下半年起陸續重啟，今年將用逾11億元重振旅遊業，包括向全球推廣大灣區，詳情即看：【下一頁】

▲ 旅發局亦計劃在疫後加強會展旅遊及郵輪旅遊的業界支援和宣傳。（經濟日報資料圖片）

疫情下原本蒸蒸日上的郵輪業也陷入「冰河期」，新加坡及台灣在重開郵輪碼頭後，有郵輪公司開辦本地「公海遊」。程鼎一指，旅發局在疫後復甦郵輪旅遊上，初步構思首階段聯同郵輪業推出本地公海遊或「海上Staycation」活動，繼而與高鐵郵輪及飛航郵輪合作，推動大灣區及亞太區郵輪業務，其後再宣傳國際郵輪旅遊。

程鼎一續稱，旅發局亦計劃針對會展旅遊復甦，舉辦獲知名領袖支持的國際級活動；重啟「商聚‧香港」，推出香港國際會議大使計劃，促進會展旅遊復甦；並降低小型會獎旅遊訪港團體資助計劃門欖、推出全新酒店業資助計劃；長遠發展建立香港為大灣區會展樞紐地位，發展直銷、科技、醫學等具潛力行業。

旅發局指，若疫情穩定，未來數星期將推「賞你住」＋「賞你遊2.0」計劃，名額共4萬個，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩