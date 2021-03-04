QS世界大學學科排名港前50位學科減　港大18科排名下跌牙科排名回升至全球第3

▲ QS最新「世界大學學科排名」顯示，港大有28科打入全球50大。（資料圖片）

經歷逾1年新冠肺炎疫情，國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）最新「世界大學學科排名」顯示，本港院校整體表現略遜去年，共72個學科躋身全球前50位，數目減少4個；以香港大學表現最佳，上榜的41科之中，有28科打入全球50大，但整體有18科排名下跌；排名最高的港大牙科全球排名第3位，較去年回升1位。

QS今日公布世界大學學科排名2021，涉及5個範疇共51學科排名，比去年多3科，按學術聲譽、僱主聲譽及論文引用次數等4項指標，並因應不同學科調整比重，分析全球85個地區、共1,440間大學逾1.3萬個學科表現。

港171學科上榜 多去年10科

本港9間院校共171學科在不同學科排名上榜，比去年多10科；有72科打入全球前50位，比去年略減4科；其中16科打入全球20大，惟多間大學學科排名均出現下滑。

本港共有4科躋身全球十大，包括曾稱冠全球的港大牙科，由去年第4位，微升1位至第3位；港大教育學排名維持第7位；理大酒店與休閒管理排名微跌2位至第9位；演藝學院表演藝術去年首度打入十大，今年由去年第7位下降3位，全球排第10位。

按各校整體上榜學科數目，最多的是港大，共有41科上榜，惟18科排名下跌、8科上升，其中運動相關學科排名跌幅最大，由去年第21位跌至36位，按年下跌15位；航空機械工程、化學及數學排名跌幅亦達到10位或以上。

中文大學有40科上榜，理工大學24科及科技大學20科。按打入全球50大排名學科數目，依次為港大28科、中大19科及科大14科，港大及中大打入50大的學科數目分別略減2科及1科，科大則維持不變。





QS：額外撥款改善網上教學 助保競爭力

QS智庫高級副總裁Ben Sowter表示，排名結果反映香港仍然是「世界級的高等教育體系」，惟隨着全球競爭日益激烈，任何大學或政府都不能自滿，指「能夠在網上和網下環境提供世界一流教學的大學」才是未來最成功的大學，提及教資會早前額外撥款1.65億元予八大改善網上學習服務是明智之舉，相信隨着學生對遙距教學需求增加，此屬幫助大學保持全球競爭力的必要投資。

港大回應指，一直致力為學生提供優質教育，在教學、研究及知識交流等多方面力求卓越。科大指，大學排名因不同因素屢有升跌，會視之為參考，並會繼續促進創新和科研，以提供優質教育。

另外，中國武漢大學及華中科技大學早前發表多篇新冠病毒研究論文被廣泛引用，致學科排名上升；內地院校整體躋身全球50大學科排名數目創新高，詳情即看：【下一頁】

QS官網亦已刊登完整排名結果。

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記者：馮琪雅